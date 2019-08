Nervózní Synek: Bylo mi na zvracení. Olympiádu má jistou

Skifař Ondřej Synek na mistrovství světa v rakouském Ottensheimu potvrdil pozici nejlepšího českého veslaře a bez problémů si zajistil postup na olympijské hry v Tokiu 2020. Po vítězství v semifinálové jízdě ale šestatřicetiletý závodník přiznal, že i on musel nečekaně bojovat s nervozitou. Pětinásobný světový šampion si totiž uvědomoval důležitost olympijské kvalifikace.

"Z pohledu veslování je to zatím ideální. Tři závody, tři vítězství. Nervy posledních pět dní bych ale nikomu nepřál. V pátek mi bylo dvakrát na zvracení, takové stavy jsem nikdy neměl," řekl Synek novinářům.

"Každý chce na olympiádu, a když člověk nepostoupí z mistrovství světa, tak příští rok je to extrémně náročné. Hlavně psychicky. Z dodatečné kvalifikace v Lucernu postupují jen dva skifaři. Myslím si, že kdo postoupí z Lucernu, bude adept na finále na olympijské regatě. Většinou to tak bývá," podotkl veslař pražské Dukly.

Synek už ale teď ví, že se bude moct v klidu připravovat na pátou olympiádu, s největší pravděpodobností poslední v kariéře. "Vím, že pokud se nezraním nebo se něco nestane, že do Tokia pojedu. Můžu se na to cíleně připravovat a nemusím se soustředit na dokvalifikaci, což by byla dvouvrcholová sezona," řekl Synek.

Svěřenec trenéra Milana Dolečka v Ottensheimu prodloužil ojedinělou sérii finálových účastí. Od roku 2002 na mistrovství světa nebo olympijských hrách nikdy nechyběl v bojích o medaile. První tři roky na dvojskifu, od té doby na skifu. "Jsem rád, že to dopadlo a pojedu osmnácté finále v řadě. Ani nevím, jak se mi to podařilo. Je to 18 let života, což je ve vrcholovém sportu fakt hodně," podotkl Synek.

V neděli bude český skifař usilovat o rekordní šesté zlato. Momentálně se dělí o první místo v historickém pořadí s velkým rivalem Mahém Drysdalem z Nového Zélandu a Němcem Peterem-Michaelem Kolbem.

"Samozřejmě, že ten cíl tam je. Nepojedu finále, abych byl poslední. Přece jen ale splněno mám tím, že jsem postoupil a kvalifikoval jsem se. To, co bude teď navíc, každý zářez na pažbě, je pro mě bonus. Pojedu naplno, určitě na vítězství a uvidíme, jak to dopadne. Výhodě je, že člověk nemusí na nic myslet. Prostě pojedeme," usmál se Synek. Finálová bitva jej čeká v neděli od 14:46.