Nestrašil: Ať mě klidně trenér kopne, když to dělá pro mě

Hokejový útočník Andrej Nestrašil je jako přímý účastník propojený s řadou kauz, které hýbaly v této sezoně zámořskou NHL v souvislosti s chováním trenérů vůči hráčům. Dokonce seděl přímo vedle krajana Michala Jordána, když ho před lety nakopl během utkání do zad Bill Peters. Ten byl dokonce nařčen z rasismu. Osmadvacetiletý hráč Magnitogorsku připustil, že je sám ochoten přehlédnout ledacos, ale musí cítit, že trenér jedná pro jeho dobro.

"Bedlivě jsem to sledoval," uvedl Nestrašil v rozhovoru pro ČTK a server sport.cz. "Mike Babcock a Bill Peters byli moji dva jediní trenéři v NHL. Se současným děním v NHL jsem navíc propojený ještě trošku víc. Don Cherry, který byl vyhozený z televize za podobné věci, mě trénoval v jednom All Star utkání v juniorské lize," připomněl.

"Samozřejmě znám velmi dobře 'Džordyse' (Jordán). A Akim Aliu zase hrál v ECHL za stejný tým jako já, minuli jsme se snad jen o dva týdny," doplnil Nestrašil. Právě Aliu byl tím, kdo obvinil Peterse z rasismu, Jordána týž kouč při utkání nakopl do zad.

"O Billu Petersovi bych se nechtěl bavit, nemá to pro mě význam. Je to uzavřená záležitost a nechci se do toho zbytečně míchat. K jeho kauze můžu říct jen tolik, že incident s Džordysem a ještě jedním obráncem se opravdu stal. Seděl jsem na střídačce přímo vedle Michala, když ho Peters nakopl. Nebyla to nijak přehnaná story," řekl Nestrašil.

Reprezentačního obránce mu bylo trošku líto. "Zatímco lidi v Americe si cenili, že to řekl veřejně a nebál se, ačkoliv to bylo později, lidi v Česku do něj začali zbytečně kopat a říkat, že je to práskač. To je přece na hlavu. Kdo Michala osobně zná, tak ví, že je to jeden z nejhodnějších lidí v hokeji. Rozhodně to není zlý člověk, který by si teď chtěl na někom něco dokazovat," zdůraznil Nestrašil.

O Babcockovi sám nemůže říct špatné slovo. Přiznal dokonce, že bez něho by si NHL nikdy nezahrál. "Samozřejmě vím, že dokáže hrát nějaké hry. A je to člověk, kterého hráči buď milují, nebo nenávidí. I to může být příčina, proč je tak úspěšný. Ke mně se ale vždy choval dobře. Samozřejmě někdy zařval. Pro mě je ale vždycky důležité, když vím, že to ten daný trenér dělá pro mě," řekl Nestrašil.

"Ať mě potom klidně kopne do zad, to mi nevadí. Pokud to dělá kvůli tomu, abych byl lepší hokejista, ne kvůli vlastnímu egu. To je také ten největší rozdíl mezi nimi (Babcockem a Petersem). Když to trenér dělá s láskou a chce mi pomoct, tak ačkoliv to není ten nejlepší přístup, nevadí mi to. A daleko rychleji to smetu ze stolu. Zvlášť když jde o trenéra, jemuž mohu něco říct a vím, že si to vyslechne. Třeba se i pohádáme, ale druhý den si plácneme a jdeme dál. Z Peterse jsem ale neměl takový pocit, že to dělá ve prospěch hráčů," přiznal Nestrašil.

Babcock skončil v Torontu, Peters rezignoval na post trenéra Calgary, v Chicagu byl ze stejných důvodů odstaven Marc Crawford. "Babcock zase brzy práci najde. S Crawfordem mi to přišlo trošku přehnané. Kluci, co to řekli, zpětně přiznávali, že ho milovali. Že pro něj hráli rádi, jen tím ale chtěli potvrdit, že se to v hokeji děje," uvedl Nestrašil.

Plně chápe, proč se vše vynořilo až s takovým odstupem. "Zcela rozumím klukovi, kterému je jednadvacet dvaadvacet, že když se něco takového stane a on má sen hrát NHL, tak mlčí. Spousta lidí říká, proč to neřekl před deseti lety. Oni si ale nedokážou představit, jaké je být tak blízko svému snu o NHL a najednou se stane něco takového. To se pak ptáte, jestli máte jít s daným trenérem do konfliktu, přijít o svůj sen, nebo to polknout a jít dál. Každý z mladých kluků to polkne," uvedl Nestrašil.

Roli podle jeho názoru sehrála i síla, jakou mají v dnešní době sociální sítě. "Kdyby přišel jeden hráč s tím, že ho trenér nakopl do zad, nic by se nestalo. Všichni by nad tím mávli rukou. Jenže rasismus je v Americe vážné téma. Aliu má kolem třiceti let a ví, že už si v NHL nikdy nezahraje, takže si ani nemůže udělat nepřátele, z těch lidí už nikoho nepotřebuje. Možná cítil šanci, že teď je ta pravá chvíle to v kontextu s Babcockem šoupnout ven. Asi to v něm leželo dlouho," uvedl Nestrašil.