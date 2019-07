Nováček svlékl domácího Alaphilippea ze žlutého trikotu

První horská etapa Tour de France podle očekávání přinesla nového lídra, kterým se stal nováček na slavném závodu Giulio Ciccone. Italský jezdec, který před pěti týdny vyhrál vrchařskou soutěž na Giru d'Italia, dojel do cíle na Planinu krásných dívek druhý za Belgičanem Dylanem Teunsem. Ze žlutého trikotu Ciccone vysvlékl domácího Juliana Alaphilippea.

Šestá etapa z Mylhúz na Planche des Belles Filles měla na 160 kilometrech sedm vrchařských prémií, z toho čtyři první kategorie, a jezdce donutila sáhnout si na dno sil. Při závěrečném stoupání se sklonem 24 procent navíc místo asfaltu museli chvíli šlapat i po šotolině.

Alaphilippe dorazil do cíle na šestém místě, ale Ciccone jej díky bonifikacím v průběžném pořadí předstihl. Po dnešku oba dělí šest sekund. Roman Kreuziger přijel na 31. místě se ztrátou tří a půl minuty.

🎥 Relive the incredible last kilometre and the @dylan_teuns' win!

🎥 Revivez cet incroyable dernier kilomètre et la victoire au sommet de Dylan Teuns !#TDF2019 pic.twitter.com/rcTrnc99ai