Nový termín je pro všechny obrovskou výzvou, míní Kejval

Český olympijský výbor uvítal odložení olympijských her v Tokiu na rok 2021. Podle předsedy Jiřího Kejvala představuje nový termín, k němuž Mezinárodní olympijský výbor a japonští pořadatelé sáhli kvůli pandemii nemoci COVID-19, obrovskou výzvu pro všechny.

"Vzhledem k ochraně zdraví všech toto rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru i japonských organizátorů vítáme. A zároveň jim přejeme hodně sil, protože všechny bude stát ohromné úsilí zajistit potřebné změny. Věříme, že olympijské hry v roce 2021 budou známkou toho, že se celý svět s pandemií vyrovnal a život se vrací do normálu," uvedl Kejval v tiskové zprávě.

Posunutí her označil za obrovskou výzvu pro všechny. "Sportovce a jejich týmy, sportovní svazy a federace, organizátory i nás. Ponese s sebou i finanční náklady, které ale nyní nelze ani odhadem vyčíslit. Zatím jistě víme jen to, že se můžeme upínat k roku 2021. S tím tedy začínáme řešit všechny věci, které souvisejí s přípravami na olympijské hry i našimi dalšími aktivitami," dodal předseda ČOV.

Zatím není znám ani přesný termín her. "Rozhodnutí je velmi čerstvé. Pro nás i sportovce platí, že makáme dál. Máme nový cíl," řekl Martin Doktor, sportovní ředitel ČOV a šéf tokijské mise.

Odložení her je podle něho velkým zásahem do přípravy reprezentantů, pro které je olympiáda vrcholem čtyřletého cyklu. "Co se sportovců týká, jejich trenéři nejlépe vědí, co dělat. Hlavní je se udržovat v aktivitě, ale v bezpečí a v rámci aktuálních nařízení. Věřím, že omezení v dohledné době pominou a pak se zase budeme moct připravovat naplno. Mezitím už snad budeme znát detaily ke kvalifikacím. Máme před sebou zkrátka novou výzvu," dodal dvojnásobný olympijský vítěz Doktor.

Předseda komise sportovců ČOV David Svoboda rozhodnutí o odkladu her očekával. "Vzhledem ke všem okolnostem si to z velké části čeští sportovci i přáli. Po několikatýdenní a velmi nepříjemné nejistotě jsme rádi, že máme jasno a že víme, co nás čeká," řekl olympijský šampion v moderním pětiboji.

"Pro sportovní prostředí je to velká úleva, i když teď bude následovat spousta změn a řešení dalších problémů, které toto významné rozhodnutí přinese. Věříme, že všechno zvládneme a že se sportovci v klidu a perfektně připraví na jednu z jejich nejdůležitějších soutěží, která je příští rok v Tokiu čeká," dodal Svoboda.