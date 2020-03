Poprvé změna dresu. Hvězda NFL Brady bude hrát za Tampu

Šestinásobný vítěz Super Bowlu Tom Brady bude v příští sezoně ligy amerického fotbalu NFL hájit barvy Tampy Bay. Dvaačtyřicetiletý hvězdný quarterback s Buccaneers podepsal v pátek smlouvu. Podle informací ESPN se s klubem dohodl na dvouletém kontraktu, který mu ročně vynese 30 milionů dolarů (asi 764 milionů korun).

Brady dvacet let v NFL hrál za New England Patriots a klubu šestkrát pomohl k titulu. Tento týden se stal poprvé v kariéře volným hráčem a rozhodl se pro změnu. "Nadšený, pokorný a hladový," napsal na instagramu k fotografii, na níž podepisuje dokumenty.

Už dříve Brady vyhlásil, že plánuje hrát do 45 let. "Začínám novou fotbalovou kariéru a jsem vděčný Buccaneers, že mi poskytli příležitost dělat to, co mám rád," uvedl quarterback. "Pokud mě fotbal něco naučil, je to fakt, že nikoho nezajímá, co jste dokázali vloni nebo rok předtím. Důvěru a respekt lidí okolo si získáte jen svým nasazením každý den," dodal.

Žádný hráč dosud v NFL nezměnil působiště po 20 letech strávených v jednom klubu. Pokud by se navíc Bradymu povedlo vyhrát titul i s Tampou Bay, stal by se teprve druhým quarterbackem po Peytonu Manningovi, který vybojoval Super Bowl s dvěma různými týmy.