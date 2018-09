Posádky lehkých vah bojují o olympiádu už při skládání posádek

Podruhé za sebou skončili Miroslav Vraštil s Jiřím Šimánkem na mistrovství světa na 7. místě a drží tak pozice, které by jim příští rok zajistily postup na olympijské hry v Tokiu. Zároveň si však dobře uvědomují, že je v budoucnosti nic jednoduchého nečeká. Zástupci kategorie lehkých vah totiž na olympiádě mohou startovat jen v "jejich" současné disciplíně - na dvojskifu - takže konkurence je velká. A nejen ve světě, i doma.

"Na minulou olympiádu se přímo (z mistrovství světa) nominovalo jedenáct posádek, teď jich je pouze sedm. A pak bude ještě jedna kontinentální dokvalifikace, kde by měla Evropa mít dvě místa. Bude to drsnější," tuší Vraštil. Rostoucí konkurenci pociťovali veslaři Dukly už letos. "Tady bylo 26 lodí, z toho jen dvě byly fakt pomalé. A pak jede 15 lodí ve třech sekundách, což je šílené, Myslím, že příští rok to bude ještě větší sranda," pousmál se.

Veslaři lehkých vah přitom nebojují jen se zahraničními soupeři, pod tlakem jsou hned od začátku přípravy i doma. Všichni reprezentanti se totiž snaží probojovat do jediné olympijské posádky. "Jak ubývají olympijská místa, tak se boj zhušťuje. My jsme ale dobrý tým. Nemyslím si, že by tam byla nějaká zášť. Na olympiádu chce ale samozřejmě každý," připustil Jiří Kopáč, který na MS startoval v posádce lehké párové čtyřky. S parťáky postoupili do finále, ve kterém byli šestí.

Na jaře se ale budou jednotlivé posádky tvořit nově. A klíčové slovo bude mít reprezentační šéftrenér Simon Cox. "Myslím si, že s ním docela dobře spolupracujeme. On pro nás nastavil opravdu nejférovější pravidla," řekl Vraštil a pochvaloval si společnou přípravu. "Musí nás co nejvíc a co nejlepších dělat na sebe tlak. Tím pádem se budeme všichni zlepšovat. Když jsou lidi dva, tři a trénují jen tak v klidu, pak přijedou na mistrovství, kde je ten tlak obrovský, tak je to fakt těžké," uvedl.

O dvě místa v posádce dvojskifu letos bojovalo osm veslařů, příští rok jich ale bude podle Kopáče méně. "Nechci předbíhat, ale myslím, že v týmu budou různé změny," řekl šestatřicetiletý veslař, který podle všeho sám zvažuje ukončení kariéry. "A parťák Honza Vetešník na 99 procent končí," uvedl Kopáč a zároveň přiznal, že s Coxovými rozhodnutími všichni úplně nesouhlasí. "V týmu byly i jiné názory na složení dvojskifu. Šéftrenér to ale takhle určil a my se musíme podřídit," dodal.