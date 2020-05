První cizinec po letech. Lovosice přivedly mladíka z Bosny

Házenkáři Lovosic mají zahraniční posilu, na post pravé spojky přišel osmnáctiletý Berin Keso z Bosny a Hercegoviny. V týmu Lovců bude bezmála dvoumetrový teenager podle klubového webu prvním cizincem po jedenácti letech, v sezoně 2008/09 hrál na pivotu Makedonec Petar Kogoj.

Keso už má za sebou jedno zahraniční angažmá, zahrál si ve slovinském Velenje. Nyní se zařadí mezi svěřence nové dvojice lovosických trenérů Romana Jelínka a Jana Landy.

"V historii klubu je to druhý cizinec, kterého jsme angažovali. Slibujeme si od něj větší kvalitu na pravé straně. Je to mladý talentovaný hráč, zapadá nám do našeho herního konceptu a my doufáme, že se u nás rychle aklimatizuje a bude přínosem pro náš tým," řekl ředitel klubu Vojtěch Srba.

Keso označil za své největší přednosti hru jeden na jednoho, výskok a střelbu. "Od Lovosic očekávám v první řadě kvalitní tréninky, přátelské lidi a skvělé fanoušky. Budu používat angličtinu a věřím, že se brzo naučím česky. Doufám, že to není moc složitý jazyk," uvedl bosenský mladík.