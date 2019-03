Smutný konec, Havelková s Dinamem nestačila na Istanbul

V druhém zápase čtvrtfinále evropské ligy mistrů nenavázal tým Dinamo Moskva na triumf, který předvedl před domácími fanoušky a končí po porážce na palubovce favorizovaného tureckého celku Vakifbank Istanbul 3:0.

V prvním společném utkání překvapil tým z ruské metropole obávané soupeřky především precizní obranou a následným útokem. Se stejným receptem nastupoval tým pod vedením Sergeye Zhitova i do středečního odvetného utkání, které sehrály Turkyně tentokráte na svém domácím hřišti v Istanbulu. "Je to velké zklamání, mrzí mě, že jsme nezopakovaly výkon z prvního zápasu, ale Vakif je velkoklub a dneska byly jednoznačně lepší a do jediného detailu takticky lépe připravené." komentovala výkon po utkání Havelková.

Favorizované turkyně ukázaly svou sílu

Hráčky tureckého týmu se na rozdíl od prvního zápasu v odvetě nenechaly překvapit. Od prvního setu jasně prokazovaly, že obavy ze soupeře, který v lize mistrů do minulého týdne neprohrál 28 zápasů v řadě, byly oprávněné. Turkyně byly sebejisté a nenechali Dinamu jedinou šanci na úspěch. Jasně dominovaly celé hře a ukončily odvetné utkání výsledkem 3:0, čímž si zajistily postup do semifinále evropské ligy mistrů. Tam se proti nim postaví lepší z dvojce Novata (ITA) - Stuttgartu (GER), čímž doplní čtveřici týmů o dříve známé Fenerbahce (TUR) a Coneglieno (ITA).

Na odpočinek není čas

Havelková se svým týmem teď otáčí pozornost k domácí soutěži. Aktuálně vedoucí tým tabulky má před sebou poslední zápas základní části proti druhému Kalinigradu. V následném play-off bude tým usilovat o další titul vítězů ruské ligy.

Helena Havelková je v současnosti jedna z největších ikon českého ženského volejbalu. Svou kariéru začala ve dvanácti letech v TJ Lokomotiva Liberec, kde hrála do roku 2005. Po přestupu do SK Slavia Praha, odešla v roce 2007 za svým volejbalovým snem do Itálie do týmu Sassuolo IT a následně do klubu Yamamay Busto Arsizio, kde získala své první tituly v evropské lize Z Itálie v roce 2012 pokračovala na své první angažmá do ruské ligy, konkrétně do týmu Dinamo Krasnodar. Po dalších angažmá v Itálii, Turecku, Polsku a Číně se letos se v barvách Dinama Moskva pokouší získat titul ve volejbalové lize mistrů, který je zároveň posledním z evropských titulů, který jí ve sbírce chybí.

Mezi největší úspěchy kapitánky české reprezentace patří druhé místo v lize mistrů, dva tituly v CEV poháru a Superpoháru, výhra Challenge Cupu, nebo 8 titulů volejbalistky roku v Čechách i zahraničí.