Softbalistky podlehly Italkám, čeká je tuhý boj o olympiádu.

České softbalistky podlehly v kvalifikaci na olympijské hry favorizovaným Italkám 0:2 a na turnaji v Utrechtu si ve skupině B připsaly první prohru. Ve čtvrtek musejí Češky porazit Botswanu, aby se dostaly do finálové skupiny pro nejlepší čtyři týmy. Do Tokia postoupí jen vítěz turnaje.

"S postupem na olympijské hry v Tokiu to máme nyní složitější, když jsme prohráli. Teď potřebujeme štěstí. Nemáme to zcela ve svých rukou. Musíme vyhrávat a spoléhat na ostatní týmy," uvedl v tiskové zprávě Monti van Brunt, trenér pálky.

České softbalistky zahájily kvalifikaci vítězstvím 6:1 nad Francií, dnes se ale nedokázaly prosadit proti nadhazovačce evropských šampionek z Ostravy Grete Cecchettiové, která zaznamenala 11 strikeoutů. První úspěšný odpal zaznamenala až ve druhé směně Tereza Kubicová.

V následné dohrávce se Italkám podařilo skórovat, když Giulia Longhiová dalekým odpalem do levé části stáhla na domácí metu svoji spoluhráčku. Ve třetí směně se Natálie Kopicová těsně dostala na první metu. Na kopci ale dominovala Cecchettiová, které se povedlo dát sedm strikeoutů za sebou.

"Bojovaly jsme hodně, měly jsme i taktiku, jak na nadhazovačku. Bohužel se nám to moc nepodařilo. Italky měly více štěstí a hlavně odpal ve správnou chvíli," řekla Kubicová. "Cecchettiová házela hodně padavé nadhozy a my jsme byly hodně nad balonem. Proto nám to nešlo."

V šesté směně Italky přidaly druhý bod, když si po sérii chyb české obrany doběhla na domácí metu Erika Piancastelliová. Celkem si Češky připsaly dva úspěšné odpaly, Italkám stačilo odpalů pět. Kvalitní výkon podala česká nadhazovačka Veronika Pecková, která zaznamenala šest strikeoutů.