Soupeři dal v pelotonu pěstí. Omluvy nepomohly, tým zuří

Italský cyklista Gianni Moscon udělal v nedělní 15. etapě Tour de France velkou hloupost. Během závodu se totiž ohnal pěstí za Francouzem Éliem Gesbertem, což mělo za následek okamžité diskvalifikování. Moscon se za svůj čin omluvil. Nyní čeká, až skončí závod, a doufá, že jeho ztráta nezkazí týmu Sky skvěle rozjetou práci.

"Omlouvám se a lituji toho, co jsem udělal. Chtěl bych se Éliemu Gesbertovi omluvit osobně," prohlásil jezdec vedoucí stáje Sky ve videu na Twitteru. "Co jsem udělal, bylo špatné a byl to špatný příklad pro veřejnost. Moc se omlouvám všem lidem z týmu i celému závodu," doplnil.

Vyloučení italského cyklisty je velkou ztrátou pro celý tým Sky. V celkovém pořadí jsou totiž na prvních příčkách Britové Thomas s Froomem, kteří mají nyní o jednoho pomocníka méně. Vedoucí stáje sir Dave Brailsford uvedl, že je incidentem velmi zklamaný. "Gianni musel opustit závod, což je velmi znepokojující. Je z toho velmi zklamaný. Srazil k zemi sebe i celý tým a nyní jede domů," uvedl.

Nejvyšší představitel týmu Sky se bude vyloučeným Italem zabývat až po dokončení Tour. "Soustředím se na celek, takže nyní se všichni koncentrujeme pouze na dokončení závodu. Poté budeme řešit, co se vlastně stalo, a vyvodíme z toho důsledky," prozradil.

Ztrátu člena okomentoval také celkově druhý jezdec Tour Geraint Thomas. "Je to zneklidňující, ale nemůžeme s tím nic dělat. Co se stalo, stalo se. My se nyní musíme soustředit na poslední týden a snažit se dokončit závod na co nejlepším umístění. Sice jsme o jednoho člena chudší, ale i ostatní kluci zde jezdí skvěle," věří prozatímní vedoucí Thomas.

Incident Moscona s Gesbertem zde:

Gianni Moscon exclu du #TDF2018 après avoir frappé un coureur Fortuneo ! pic.twitter.com/JzwOi5l8To - Tout Le Sport (@toutlesport) 22. července 2018

Pro Moscona to nebyl zdaleka první přešlap v jeho kariéře. Loni čelil obvinění, kdy měl v jednodenním závodě srazit z kola Sébastiena Reichenbacha, který utrpěl zlomený loket a kyčel. Dříve se zase "proslavil" tím, že rasisticky urážel jezdce stáje FDJ Kévina Rezu, za což byl vedením Sky následně suspendován na šest týdnů. Při loňském mistrovství světa byl zase vyloučen za přidržování doprovodného vozu italské reprezentace.

Zdá se, že Moscon je nenapravitelný hříšník. Jaký trest mu udělí Sky tentokrát?