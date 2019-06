Štafeta Samkové si podmanila závod Red Bull 400, úspěch slaví i Davidová

Skokanský můstek K120 na Ještědu se v sobotu 8. června stal dějištěm už pátého ročníku jednoho z nejnáročnějších sportovních klání na světě, závodu Red Bull 400. Stovky závodníků se rozhodly pokořit nejtěžších čtyři sta metrů v životě. Mužům kraloval Jakub Šiarnik, mezi ženami obhájila předloňské prvenství Adéla Stránská. Se svou štafetou uspěla i snowboardcrossová reprezentantka Eva Samková.

Na dohled ještědskému vysílači se již v brzkých ranních hodinách začali scházet účastníci již pátého ročníku závodu do vrchu skokanského můstku Red Bull 400. Životní sportovní výzvě se postavili amatérští běžci, profesionální závodníci i zajímavé osobnosti českého sportu.

Již úvodní rozběhy naznačily, že trať, kterou organizátoři připravili, bude účastníkům sedět více než ta v Harrachově, kde se závod před dvěma lety uskutečnil na českém území naposledy. Umělý povrch potažený speciální sítí a slunečné, ale příjemné počasí připravily závodníkům takřka ideální podmínky.

Královny zimy v létě

Do prvních bojů o medaile vstoupili běžečtí nadšenci krátce po poledni, jen těsně poté, co diváci mohli na obloze nad Libercem sledovat exhibiční vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. A byla to smíšená štafeta mistryně světa Evy Samkové, která zaútočila na první cenný kov. Šampionka Světového poháru z loňské sezony si pro sebe zabrala finálový stometrový úsek. A dobře udělala, ve strhujícím závěru si v čase 2:31,6 doběhla pro zlato.

"Bylo to výživné. První, co mě po doběhu napadlo, bylo, že nechápu, jak někdo může dát celou trať. Slyšela jsem, jak na mě diváci řvou a odpočítávají metry do cíle. Když už jsem myslela, že tam jsem, tak křičeli, že ještě pět metrů. Fakt byli úžasní!" smála se těsně po doběhu Eva Samková.

Jen o několik minut později se také na závěrečném úseku štafety představila další úspěšná reprezentantka v zimních sportech Markéta Davidová. Ta si na ještědský kopec přizvala kamarádky z dětství a obsadila konečné třetí místo. "Člověk si říká, že sto metrů bude pohoda, ale na konci už to teda opravdu bolelo. Posledních pár metrů už to byl boj, nohy mě vůbec neposlouchaly. Byla jsem ráda, že se můžu chytit i rukama," vysvětlovala v cíli úspěšná biatlonistka.

Poprvé šampionem a obhajoba

Titul pro šampiona zůstává i po dvou letech v rukách slovenských závodníků. Po předloňském triumfu Tomáše Čelka si pro svůj prémiový triumf zaběhl v čase 3:15 Jakub Šiarnik. "Jsem překvapený, že jsem vyhrál. Chtěl jsem si spíš udělat výlet a vidět staré známé. Před pár týdny mi skončila sezona, takže netrénuji, ale nohy mi pořad jdou dobře," svěřil se skialpinista, který v minulosti absolvoval dva závody Red Bull 400.

Ani po dvou letech a v nové lokalitě nepoznala přemožitelku šampionka Adéla Stránská, která suverénně ovládla ženskou kategorii v čase "Harrachov mi asi vyhovoval víc, lepší pro mě byl přírodní povrch. Tady na té umělé trávě mám pocit, že mi to úplně nešlo," vysvětlovala v cíli Stránská.

Sobotnímu závodu stejně jako v minulých letech předcházel Noční sprint s Benzina, který ovládla nadějná česká reprezentantka v klasickém lyžování Barbora Havlíčková, která v hlavním sobotním závodě brala stříbro.

Red Bull 400

S myšlenkou na využití skokanských můstků během léta přišel v roce 2011 Rakušan Andreas Berger. Překonání klasické atletické vzdálenosti 400 metrů od místa, kam v zimě dopadají skokané, až po rozjezdovou lavici se sklonem až 37 stupňů dělá ze závodu Red Bull 400 jeden z nejkratších a zároveň nenáročnější sportovních klání.