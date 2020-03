Synek: Nejsem megaveterán, další rok kvůli olympiádě vydržím

Letošní sezona mohla být pro pětinásobného mistra světa ve veslování Ondřeje Synka poslední, protože zvažoval, že po olympijských hrách v Tokiu ukončí kariéru. Po posunu termínu vrcholné akce je ale jasné, že bude závodit i příští rok. Sedmatřicetiletý veslař se nadále chce pokusit získat v Tokiu zlatou medaili, která mu jako jediná ve sbírce úspěchů ještě chybí.

"Nechci říkat, že by to letos byla poslední sezona. Směřuju ale ke konci, to je jasné. Čím bude olympiáda dál a dál, tím je to pro mě těžší. Nejsem ale úplně megaveterán a myslím, že další rok vydržím," podotkl Synek s úsměvem.

Trojnásobný olympijský medailista startoval pod pěti kruhy čtyřikrát. Start v Tokiu má být jeho posledním velkým závodem. "Na olympiádu chci jet a Tokio je úžasné. Líbilo se mi tam," řekl Synek, jenž byl loni v říjnu v Japonsku na inspekční cestě.

S oznámeným přeložením olympiády na příští rok souhlasí. "Kdyby hry přesunuli například na říjen, tak by to nic moc neřešilo. Myslím si, že pandemie v té době nebude ještě tak potlačená. Vzhledem k situaci, která panuje ve světě, je to nejlepší možné řešení," řekl Synek. "Vzhledem k mé situaci to až tak dobré není, s tím ale nikdo nic nenadělá. Je to sport a teď jsou na světě důležitější věci," konstatoval veslař pražské Dukly.

O možnosti posunout hry v Tokiu se spekulovalo již delší dobu, Kanada či Norsko dokonce v minulých dnech oznámily, že sportovce do Japonska letos určitě nepošlou. Situaci pozorně sledoval i Synek, který je navíc členem Komise sportovců Českého olympijského výboru.

"Nejde se tomu moc vyhnout. Navíc je to i moje zaměstnání, takže jsem to sledoval. Pořád jsem si to ale nepřipouštěl. Normálně jsme trénoval jako kdyby měla olympiáda být. Teď budeme muset vymyslet, co s tím. Nemůžu přestat úplně trénovat, ale bude se muset dostat do nějakého udržovacího režimu," uvažoval Synek.

Mezinárodní veslařská federace letos kvůli pandemii koronaviru zrušila všechny tři závody Světového poháru i dodatečné olympijské kvalifikace. Synek ale věří, že ještě letos bude možné si zazávodit.

"Bylo by hrozně těžké jen trénovat nebo se udržovat pro nic. Olympiáda, i když bude příští rok, tak furt je to velká motivace, a k cíli se dá dojít i takhle. Pokud by nebyly žádné mezinárodní závody, na podzim se, doufám, nějaké v České republice uskuteční. Nebo si uděláme v Račicích nějaké testování reprezentace, abychom z toho úplně nevypadli," uvedl.

Posun termínu olympiády Synkovi zajistí další čas na společnou přípravu s Jakubem Podrazilem, se kterým se chce pokusit vybojovat účast v Tokiu na dvojskifu. "Pokud ho pojedeme, tak nám to hraje do karet. Můžeme víc potrénovat a zjistíme, zda má vůbec cenu se touto cestou vydat. To letos rozlouskneme," řekl Synek, který si loni vyjel start na OH na skifu. "V tomto je to pro nás výhoda," přiznal.

Rodák z Brandýsa nad Labem se aktuálně připravuje doma, kde trénuje na trenažéru. Na vodu nemůže. "Jsem zavřený doma a jezdím na trenažéru. Jde to ale těžko, je strašně těžké se s tím popasovat. Psychicky náročné je to pro všechny sportovce. Bude chvilku trvat, než si všichni zvykneme na to, že trénujeme pro nic," řekl Synek.

Teď už aspoň ví, že se letos olympiáda konat nebude, a nemusí tedy přemýšlet nad různými scénáři. "Doteď se nevědělo, co bude. Jestli se hry posunou o rok, tak víme, na co se připravit, a podmínky tomu přizpůsobit," dodal Synek.