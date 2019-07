Tour nabídne po dni volna šanci sprinterům, než zamíří do hor

Poslední šanci zazářit před vjezdem do Pyrenejí budou mít na Tour de France sprinteři. Po úterním dni volna peloton čeká 167 kilometrů dlouhá 11. etapa z Albi do Toulouse, která pro cyklisty chystá jen jeden vrchol třetí a jeden čtvrté kategorie. Žlutý dres lídra, v němž jede Francouz Julian Alaphilippe, by tak neměl být v ohrožení, vidět naopak budou zřejmě především jezdci bojující o zelený dres, který momentálně drží Peter Sagan.

Vedle trojnásobného slovenského mistra světa, který už si na 106. ročníku Tour etapový vavřín připsal, by mohli v očekávaném hromadném spurtu uspět i další elitní sprinteři jako Ital Elia Viviani či Dylan Groenewegen z Nizozemska. I ti už letos etapu vyhráli. Australan Caleb Ewan byl sice čtyřikrát na pódiu, na nejvyšší stupeň ale zatím nevystoupil.

Roman Kreuziger si před volným dnem polepšil v celkovém pořadí o sedm příček a do další fáze Tour vstoupí z 18. místa. Na vedoucího Alaphilippea ztrácí necelé tři a půl minuty. Francouz má na prvním místě náskok 1:12 před britským obhájcem celkového triumfu Geraintem Thomasem.