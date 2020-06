Triple v růžovém? Nibali chce další triumf na Giru.

Jeden z nejúspěšnějších silničních profesionálů posledních let Vincenzo Nibali ujistil, že se ještě zdaleka nechystá do cyklistického důchodu. Pětatřicetiletý Ital, jemuž se podařilo během kariéry vyhrát všechny tři Grand Tours, uvedl, že nečekaná pauza kvůli koronaviru mu dodala novou chuť do závodění. Jezdit by mohl i po příští olympijské sezoně.

Rodák ze Sicílie měl na startu sezony jasno o jejích vrcholech: Giro, olympiáda v Tokiu, Vuelta a mistrovství světa ve Švýcarsku. Pod pěti kruhy se kvůli pandemii koronaviru sejde sportovní elita až v příštím roce, oželet musí Nibali také Vueltu, neboť v nově sestaveném závodním kalendáři se překrývá s Girem. A to má u něho přednost.

"Takže triple v růžovém?" nadhodil Nibali v rozhovoru pro italský deník Il Giornale. "Samozřejmě o tom přemýšlím. A stejně tak přemýšlím také o mistrovství světa. Doufám, že bude ve Švýcarsku v Aigle a Martigny, protože tam to pro mě vypadá dokonale. Vím, že přemýšlejí o tom, že by se šampionát posunul, což mě zrovna moc netěší," dodal Nibali, vítěz Tour de France 2014, Vuelty 2010 a Gira 2013 a 2016.

Po této neobvyklé sezoně se chce plně koncentrovat na boj o olympijské zlato. "Pak budu myslet na Tokio. Pořád jsem se ještě nepřenesl přes tu promarněnou šanci na zlato z Ria. Když už jsem vyhlížel cíl, tak jsem tehdy spadl," připomněl Nibali smůlu ve skvěle rozjetém závodě.

Ani po olympiádě "Žralok z Messiny" ještě končit nehodlá. "Pokud se budu cítit jako teď, se stejným odhodláním a nadšením, budu jezdit dál. A nikdo mě nezastaví," prohlásil Nibali.

Závodní pauzu zaviněnou pandemií koronaviru strávil s manželkou a dcerou ve švýcarském Luganu. Mohl tak na tréninky ven, zúčastnil se několika virtuálních závodů a zdokonaloval své schopnosti také v jiných oblastech.

"Nerad dlouho jen tak sedím. Když jsem doma a už mám za sebou trénink, opravím všechno, co je potřeba. Je porouchaná pračka? Opravím ji. Jsou nějaké potíže se žaluziemi? Žádný problém. Opravuji a starám se také o své vlastní kolo. A nemám problém pomoci s tím také svým tréninkovým parťákům ve Švýcarsku. Mám rád i elektroniku a fotoaparáty. A také nejsem špatný kuchař - má domácí pizza je vážně dobrá," řekl Nibali.