Uzdraví se do šampionátu? Sáblíkovou trápí viróza

Rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou čeká v pátek generálka na hlavní závod sezony, v Calgary bude v pátém díle Světového poháru hájit vedení v průběžném pořadí seriálu na dlouhých tratích. V dějišti olympijských her 1988 se dvaatřicetiletá česká reprezentantka představí v závodě na 3000 metrů. Přípravu jí však zkomplikovala viróza.

Pro Sáblíkovou a spol. bude SP v Calgary generálkou na mistrovství světa na jednotlivých tratích, které se příští týden uskuteční v Salt Lake City. "Abych pravdu řekla, necítím se před Calgary úplně dobře. Mám za sebou myslím dobrou a tvrdou přípravu, jen úplně nevím, co od sebe očekávat. Snažím se srovnat technicky a teď se to po týdnu trápení a opětovné viróze, kterou jsem prodělala, začíná zrychlovat," uvedla Sáblíková.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka je v Kanadě již více než týden. Stačila se aklimatizovat, zdravotní problémy ale poznamenaly její trénink. "Celkově jsem byla od příjezdu do Calgary hodně unavená, trápila mě celková slabost, takže trenér musel hodně improvizovat a předělávat trénink tak, abych mohla aspoň trochu jezdit," přiznala Sáblíková s tím, že se vše projevilo i na její náladě.

"Všichni se snažili dělat maximum, abych mohla normálně trénovat. V mém případě to se mnou mají hrozně těžké, protože mě změna tréninku a trápení se na ledě ovlivňuje, má to vliv na moji náladu a celkovou pohodu. Dělám, co můžu, ale tělo mě bohužel dost limituje," uvedla Sáblíková, která si zároveň uvědomuje, že se blíží vrchol sezony.

Šampionát v Salt Lake City totiž považuje za hlavní závody, v USA bude obhajovat zlaté medaile na 3000 i 5000 metrů z Inzellu. "Moc času nezbývá. V tuhle chvíli si neumím představit, jak to bude vypadat na ledě, ale zkusím zabojovat. Uvidíme, na co to bude stačit," řekla Sáblíková, která má v čele SP náskok devíti bodů na Kanaďanku Ivanie Blondinovou. Další tři body zpět je její krajanka Isabelle Weidemannová.

I SP v Calgary poznamenaly obavy z možného nakažení koronavirem. Všichni závodníci, trenéři a členové týmů tak museli před akreditací podstoupit test, zda jsou v pořádku. Každý, kdo má teplotu vyšší než 38 stupňů Celsia, poté musí podstoupit komplexnější lékařské vyšetření.