V Deštném se představí medailisté z olympiády i X Games

Světová elita freeskiingu se sjede na víkend do Deštného v Orlických horách, kde se uskuteční již sedmý ročník uznávané akce Soldiers, jejíž název odkazuje na zdejší pozůstatky bunkrů z druhé světové války. Ta je nejen respektovanou zastávkou ve světové sérii AFP, kde patří mezi její "gold eventy", ale především je to velká show s nenapodobitelnou atmosférou. Během pátku a soboty se tu na monstrózním skoku představí i medailisté z olympijských her či X Games.

"Pravděpodobně největším tahákem bude účast trojnásobného vítěze X Games a dvojnásobného medailisty z olympiády z let 2014 a 2018 Nicka Goeppera z USA," láká hlavní organizátor Jan Prouza. "Budou tu i vítěz posledního závodu Soldiers z roku 2016 a člen reprezentačního týmu John Brown (USA) či hitmaker sociálních sítí a pravidelný medailista ze závodů Světového poháru Jesper Tjäder ze Švédska," dodává k lákadlům na startovní listině.

UKÁZKA Z PŘEDLOŇSKÉHO FINÁLE:

Diváci, kterých se pravidelně do Deštného na Soldiers sjíždí několik tisíc jak z Česka, tak zahraničí, se mohou ale také těšit na Teala Harleho z Kanady, který se na letošní olympiádě blýskl pátým místem, na finalistu X Games Antoineho Adelissea, či na japonské "kamikadze" a dalšího účastníka závodů v v Pchjongčchangu Teiseie Yanamota.

Další účastníci: Fabian Boesch (Švýcarsko), předloňský vítěz X Games v disciplíně big air a první člověk na světě, který na letošních X Games skočil tripple cork 1980 (to je o půl rotace více, než skočil Ales Valenta při svém zlatém Olympijském skoku v roce 2002). Oscar Wester (Švédsko), světová extratřída, letošní finalista X Games a vítěz kvalifikace na letošních OH, kde však bohužel ve finále nezabodoval. Nick Keefer (USA), uznávaný jezdec, který nejezdí závody, jen natáčí videa a po dlouhé době se rozhodl závodit právě na Soldiers. Antti Otilla (Finsko), pravidelný účastník X Games, kde letos vybojoval druhé místo. Noah Morrison (Kanada), pravidelný účastník X Games.

Monstrózní skok

Jezdce čeká velká výzva v podobě největšího skoku v celém seriálu AFP, který od pohledu na lidi působí monumentálně. Na něj budou najíždět rychlostí pohybující se kolem 80 km/h, přičemž po odrazu mohou ti nejlepší vystoupat až do výšky patnácti metrů. Ani délka jejich letu není zanedbatelná. Ti nejzručnější přistanou až 35 metrů od odrazové hrany, která ční do výšky osm a půl metru. Divácky atraktivní je i fakt, že se závod pojede za umělého osvětlení.

Na fanoušky i závodníky není ale připravený pouze soutěžní program, ale i hudební. V zatepleném musicparku pro tři tisíce lidé si přijdou vyznavači různých žánrů. O zábavu se postarají zahraniční i domácí kapely, dj´s či hudební formace. Více ZDE.