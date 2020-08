V Praze se představí parkurová elita, chce se kvalifikovat i na OH

V Praze se znovu představí parkurová elita. Finále seriálu Global Champions bylo sice odloženo na příští rok, ale Chuchle Arena bude od čtvrtka do neděle hostit mezinárodní závody ve skokových soutěžích (CSIO), které se do české metropole vrátily po dvanácti letech. Pro čtrnáct závodů je se svými jezdci připraveno 300 koní z 23 zemí včetně české reprezentace. Lákadlem je možnost splnit kritéria požadovaná pro účast na olympijských hrách.



To je možné při pátečním Poháru národů nebo v nedělní Grand Prix. Vedle minimálních požadavků způsobilosti (MER) se může zapisovat i potvrzující výsledek, který vzhledem k odložení her v Tokiu dvojice potřebují, pokud si MER vyjely loni. "Ten je mnohem jednodušší než samotná kvalifikace, tam si mohou v tom daném závodě dovolit vždy o jednu chybu víc," řekla sportovní ředitelka závodu Markéta Šveňková.

Ke splnění olympijských kritérií je potřeba parkur maximálně se čtyřmi trestnými body v prvním kole Poháru národů nebo čisté jízdy ve druhém kole Poháru národů případně nedělní Grand Prix.

Vidina olympijské jistoty přilákala do Prahy řadu jezdců. "O ty závody je opravdu obrovský zájem, protože CSIO letos bude pořádáno už jenom jednou a to ještě není potvrzeno. Myslím, že tu uvidíme velmi dobré jezdce ze světové špičky," pochvalovala si Šveňková. V Poháru národů bude třináct týmů, dalších pět zůstalo na čekací listině. Vedle toho se prvního kola zúčastní dvacet individuálních jezdců, kteří se svými koňmi budou chtít splnit olympijské požadavky.

V Poháru národů se představí český reprezentační tým ve složení Anna Kellnerová, Aleš Opatrný, Kamil Papoušek a Ondřej Zvára. Opatrný možnost olympijské kvalifikace doma přivítal. "Za to jsme strašně moc rádi, protože mít tuhle šanci je jedinečné. Letos je to určitě jedno z posledních CSIO, které se koná. Po dvanácti letech doma je to samozřejmě boží. Já si pamatuju, když bylo naposledy CSIO v Praze, kdy jsem se taky mohl účastnit," řekl. Z letoška má splněnou kvalifikaci s koněm Forever, v Praze by to rád zvládl s Gentlemenem van het Veldhof.

Pořadatelský tým, který má zkušenosti s organizací podzimního Prague Play Offs, měl tentokrát na přípravu mimořádně málo času. "Bylo to velmi náročné, protože jsme na celou přípravu měli méně než osm týdnů," řekl ředitel organizačního výboru Jan Andrlík. Podzimní vyvrcholení série Global Champions v O2 areně se při druhém ročníku chystalo přes půl roku.

Kvůli koronavirovým omezením bude moci být v ochozech maximálně tisíc diváků. V pátek a v neděli bude na největší závody zřejmě plno. "V tuhle chvíli máme k dispozici zhruba 150 vstupenek jak na ten páteční, tak na nedělní hlavní závod," dodal Andrlík.