Vakoč bude působit v Alpecin-Fenix vedle van der Poela

Silniční cyklista Petr Vakoč se po odchodu z týmu Deceuninck-Quick Step domluvil na spolupráci s jinou belgickou stájí Alpecin-Fenix, která byla v předchozích dvou letech známá pod názvem Corendon-Circus. Stane se tak týmovým parťákem jedné z největších hvězd současné cyklistiky Nizozemce Mathieua van der Poela. V novém působišti se dohodl na dvouleté smlouvě.

O uzavření kontraktu informovala stáj při prezentaci týmu v Amsterodamu a potvrdily se tak dlouhodobé spekulace, které ji s Vakočem spojovaly. Jezdcem Quick Stepu byl sedmadvacetiletý pražský rodák od roku 2014. V jeho barvách se představil na dvou závodech Grand Tours, v roce 2016 jel Tour de France a rok předtím Giro d'Italia.

"Po šesti letech odcházím z Quick Stepu a nebylo to vůbec jednoduché rozhodnutí," přiznal Vakoč, jenž se navíc rok připravoval na vstup do velké cyklistiky v rozvojovém týmu Etixx-IHNed, který spadal pod Quick Step. "Rozhodl jsem se, že je čas vyzkoušet něco nového. Jsem nadšený z toho, kam jsem se rozhodl po dlouhém rozhodování vykročit, i když je to trochu krok do neznáma," uvedl cyklista.

Připustil, že pouto ve stáji, kde byl jeho parťákem i Zdeněk Štybar, bylo velmi silné. "Tým se stal mojí druhou rodinou. Byla to pro mě úžasná zkušenost a skvěle strávené roky. V tuhle chvíli ale přede mnou stojí nová ohromná výzva," prohlásil Vakoč.

Loučí se s velkým vděkem. "Nejprve jsem tam kariéru zahájil, mohl se rozvíjet jako jezdec po boku těch nejlepších závodníků a byl jsem součástí neuvěřitelného úspěchu, jehož jsme za posledních šest let dosáhli," ohlédl se Vakoč za výsledky stáje.

"Jsem ale zároveň vděčný, že jsem v Quick Stepu kariéru mohl nejen začít, ale i restartovat, kdy mě tým po zranění podržel, dal mi možnosti vrátit se zpět do plné formy a opět závodit," připomněl Vakoč dva roky starou událost, kdy ho při tréninku v Jihoafrické republice srazilo nákladní auto a musel se zlomenými obratli na operaci.

Nyní už ale vyhlíží novou příležitost. "Budu součástí mladého ambiciózního týmu, který se dere nahoru a má za sebou velmi úspěšný úvodní rok v prokontinentálním žebříčku. Příští rok opět míří výše, měli bychom mít velmi hezký závodní program a budu závodit po boku fenomenálního Mathieua van der Poela, na což se ohromně těším," uvedl Vakoč.

Díky tomu bude mít také možnost startovat na těch největších jednorázových závodech a rovněž více prostoru pro své ambice. I proto se rozhodl pro změnu, přestože Deceuninck-Quick Step stál o jeho setrvání.

"Bude to pro mě v tomto ohledu výborné, dostanu se na všechny svoje oblíbené závody. Nebude v podstatě žádná změna oproti těm minulým sezonám, naopak budu mít více prostoru. Budu se snažit pomoci Mathieuovi vyhrát ty největší závody, ale zároveň budu mít spoustu možností, kdy budu lídrem já. A na tuto roli se hodně těším," netajil Vakoč.