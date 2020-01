Vakoč mění stáj. V Alpecinu budu mít větší volnost, těší ho

Cyklista Petr Vakoč se rozhodl pro změnu týmu z čistě sportovních důvodů. V novém působišti ve stáji Alpecin-Fenix bude podobně finančně ohodnocen, jak by byl při setrvání v týmu Deceuninck-Quick Step. S ohledem na osobní ambice ho ale lákala možnost větší volnosti při závodění a tím také šance podložit své kvality výsledky.

"První kontakt proběhl už během léta. V srpnu jsem se rozhodoval z těch možností, co jsem měl, už v září jsem pak měl podepsanou smlouvu a od úvodního soustředění v prosinci funguju s novým týmem. Finančně jde o srovnatelnou nabídku s Quick Stepem, rozhodlo ale sportovní hledisko," řekl Vakoč na setkání s novináři.

S Quick Stepem se loučil s těžkým srdcem, ale nabídka ze stáje, jejíž barvy hájí vynikající Nizozemec Mathieu van der Poel, převážila všechno ostatní. "V Quick Stepu jsem byl etablovaný jako jezdec na Ardeny, ale já se toužil zaměřit i na klasiky na kostkách a tým se na to moc netvářil. Raději mě chtěli na Ardeny. Před Vueltou jsem pak týmu oznámil, že odcházím, i proto jsem pak vypadl na poslední chvíli ze sestavy pro závod," uvedl Vakoč.

"Alpecin věří, že na kostkách mohu nejen závodit, ale také vyhrávat. To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodl ke změně. Ten projekt se mi celkově hodně líbí. Tým má skvělé zázemí, vše je na výborné úrovni, hodně lákavá pro mě byla i možnost být součástí menšího dynamického týmu, který chce soupeřit s těmi většími. V týmu panuje výborná atmosféra i vztahy mezi jezdci a vedením," doplnil Vakoč.

Novou kapitolu v kariéře bere po šestiletém působení v Quick Stepu jako velkou výzvu. "Dostaneme se na všechny velké jednorázové závody. Budu mít možnost mít více volnosti, zejména ve druhé části jarní sezony bych měl mít šanci navázat na své vítězství na Brabantském šípu (2016), což pro mě bude velký cíl, podobně jako třeba Amstel Gold Race," nastínil Vakoč.

Chybět by ale neměl ani na dalších velkých podnicích, jako jsou Strade Bianche či Milán-San Remo. "Bude teda na mně nejen to, abych byl v pomocné roli Mathieua van der Poela, ale abych ten výsledek udělal také já. Pro mě je to ohromná možnost stát se závodníkem, který jezdí na výsledky. A mohu tak navázat na období před zraněním," věřil Vakoč.

Na Giro d'Italia a Tour de France nejspíš jeho tým divokou kartu nezíská, ale sedmadvacetiletý pražský rodák věří, že by se mohl objevit na Vueltě. "Slyšel jsem také nějaké zprávy o tom, že bude hodně těžké se na Vueltu dostat, ale v týmu jsou přesvědčení, že máme velkou šanci ji jet. I Mathieu říkal minulý týden na prezentaci týmu v Amsterodamu, že by Vueltu moc rád jel, tak uvidíme, jak to dopadne," konstatoval Vakoč.

Láká ho olympiáda

Z nizozemské superhvězdy je nadšený. A lze čekat, že oba budou mít v sezoně dost podobný program. "On je hrozně fajn, komunikativní, nadšený, uvolněný, tvoří v týmu dobrou atmosféru. Při tréninku si tak hraje, je těžko zkrotitelný, ale má úžasný výkon a energii. A je s ním legrace. Mathieu je fakt skvělý týmový kolega. Kousek jsem ho přivezl s sebou," smál se Vakoč, jenž na setkání dorazil ve Van der Poelově mikině poté, co si je omylem prohodili. "Dostali jsme je nově a také jsme si je podepsali, ale ta s iniciály MVPD asi nebude moje," smál se Vakoč.

"Jeho program není ještě úplně dokončený, ale z velké části ano. Očekávám, že poté, co předvedl v minulém roce, budou ostatní týmy závodit třeba i s tím, že nemusí vyhrát, ale aby nevyhrál ani Mathieu. Budou si ho hlídat. Uvidíme. Myslím ale, že bychom z toho mohli dobře těžit my ostatní," řekl Vakoč.

Od konce minulé sezony měl nabitý program. "Čekala mě náročná operace, kterou jsem uzavřel celé to zranění zad. Vyndali mi z hrudní části páteře několik šroubů ze zad, jedna vzpěra v bederní části mi zůstala, ta tam musí být už navždy. Část toho volna jsem musel být opravdu v klidu a odpočívat, ale to načasování bylo dobré. Vše šlo hladce a já jsem hrozně rád, že už to mám kompletně za sebou," pochvaloval si Vakoč.

Před dvěma lety ho srazilo při tréninku v Jihoafrické republice nákladní auto, ale nyní již nemá žádná omezení. "Ohledně zdraví je vše v naprostém pořádku, jen musím udržovat záda silná a pohyblivá. Cítím se ve skvělé formě před další sezonou," ujistil Vakoč.

"I když jsem nikdy nemyslel na to, že by to mělo dopadnout jinak, jsem si dobře vědom toho, jaké mám štěstí, že to všechno dopadlo takto. Myslím na to každý den. Jsem vděčný, že jsem dostal tu šanci se nejen zařadit do běžného života, ale také znovu závodit," prohlásil.

Velkým lákadlem nadcházející sezony jsou olympijské hry v Tokiu, kde budou mít Češi pro silniční závod tři místa. "Moc rád bych tam jel. A tím, že nemáme Tour, budu mít hodně velký prostor i na přípravu. Svaz zatím nezveřejnil nominační kritéria, ale bude nás na ta místa asi šest. Udělám vše pro to, abych tam jel," řekl Vakoč.