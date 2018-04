VIDEO: Blázen McGregor! Zaútočil na autobus, zatkli ho

Naprosto se pomátl. Slavný bojovník Conor McGregor se ve čtvrtek postaral o pořádný skandál, když společně se svými kamarády zaútočil na autobus, který přepravoval ostatní zápasníky. Irský fenomén zranil během ohavného útoku dva soupeře, načež skončil v rukou policie a čeká ho soud. Šílené chování poté odsoudila nejen celá společnost, ale i prezident UFC Dana White.

Jako by mu přeskočilo. Irský bojovník se stal před lety modlou prakticky všech fanoušků, příznivci na něj nedali dopustit. Conor McGregor vyletěl až překvapivě rychle vzhůru a stal se jedním z nejlepších na světové scéně. Nyní opět šokoval celou planetu. Tentokrát však v negativním slova smyslu.

McGregor vycestoval společně s partou čítající takřka dvacet lidí do New Yorku, kde se měl v sobotu uskutečnit zápas o titul mistra lehké váhy mezi Maxem Hollowayem a Khabibem Nurmagomedovem. To, co tam bývalý šampion předvedl, nemá obdoby.

Rodák z Crumlinu totiž přímo v tamní aréně Barclays Center zaútočil na autobusy, které převáželi UFC zápasníky z tiskové konference. McGregor začal společně se svými kumpány házet na projíždějící vůz různé předměty, židlí dokonce vysklil čelní sklo. Video z incidentu obletělo celý internet a stoupencům zůstává nad bláznivým činem rozum stát.

Řádění odskákal i Michael Chiesa, jenž měl v sobotu nastoupit proti Anthony Pettisovi. Kvůli těžkým poraněním obličeje a hlavy, s nimiž byl následně převezen do nemocnice, však organizace UFC souboj zrušila. Stejně tak se neuskuteční ani plánovaný "fight" Mexičana Raye Borga, který utrpěl mnohonásobné odření rohovky.

Příhodu rázem tvrdě odsoudil Dana White, prezident Ultimate Fighting Championship. "Toto je nejnechutnější věc, co se kdy stala v historii našeho sportu. Nevím, jestli byl pod vlivem drog, nebo co to mělo znamenat. Ale udělat toto? Vždyť má dítě," uvedl osmačtyřicetiletý Američan.

Drsný Conor si předvedenou akcí způsobil velké problémy. Nejenže mu hrozí ztráta některých velkých sponzorů, čekají ho i oplétačky s policií. Ta jej několik hodin po incidentu zadržela, poslala do vazby a obvinila z napadení. Irského zápasníka nyní čeká soud.

Jak celá věc dopadne a kdy se McGregor vrátí do světa sportu, není jasné. K poslednímu boji nastoupil zkušený Ir v srpnu loňského roku, když nestačil na Floyda Mayweathera.