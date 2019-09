Vueltu vede nově Roglič, Quintana se výrazně propadl

Slovinský cyklista Primož Roglič je po triumfu v časovce novým vedoucím mužem Vuelty. Po desáté etapě vede o téměř dvě minuty před Španělem Alejandrem Valverdem.

Dosavadní lídr Kolumbijec Nairo Quintana obsadil na trase dlouhé 36 kilometrů 27. místo s tříminutovou ztrátou a v průběžném pořadí klesl na čtvrtou příčku. Na Rogliče má manko rovné tři minuty.

Jediný český účastník závodu Zdeněk Štybar zajel 34. čas, celkově mu patří 73. pozice.

Bývalý skokan na lyžích Roglič nedal soupeřům v Pau, kde se jela časovka i na letošní Tour de France, šanci. Druhého Patricka Bevina z Nového Zélandu porazil o 25 sekund a z dosavadní druhé příčky poskočil do čela. Červený dres lídra Vuelty oblékal jako druhý Slovinec v historii po Janeži Brajkovičovi.

Devětadvacetiletý vítěz letošních etapových závodů Kolem Spojených arabských emirátů a Kolem Romandie má díky výraznému náskoku velkou naději na první celkový triumf na Grand Tour v kariéře. Dosud byl nejlépe třetí na letošním Giru d'Italia, na loňské Tour de France obsadil čtvrté místo.

"S dnešním výkonem jsem spokojený, to každopádně. Ale uvidí se až v Madridu. Budeme to brát den za dnem," uvedl Roglič.

V dalším průběhu závodu bude odolávat útokům španělského veterána Valverdeho, který byl v časovce třináctý a polepšil si ze čtvrtého místa. "Dopadlo to podle očekávání. Roglič byl velkým favoritem časovky a potvrdil to. Ale do konce Vuelty je ještě daleko a budeme bojovat," prohlásil úřadující mistr světa v závodě s hromadným startem.

Před Quintanu se dostal i jeho krajan Miguel Ángel López, který vede pořadí mladých jezdců.

Ve středu se peloton vrátí na španělské území a absolvuje středně těžkou horskou etapu ze Saint-Palais do Urdaxu dlouhou 180 km.

