Vzpěrač Orság je znovu nejlepším sokolským sportovcem roku.

Vzpěrač Jiří Orság se podruhé za sebou stal nejlepším sokolským sportovcem roku. Pomohly mu sedmé místo na mistrovství světa i české rekordy na domácím šampionátu. V ocenění pro členy České obce sokolské za rok 2017 za sebou nechal osmou kladivářku z mistrovství světa v Londýně Kateřinu Šafránkovou. Slavnostní vyhlášení proběhlo dnes v Tyršově domě.

Devětadvacetiletý Orság na prosincovém světovém šampionátu v Anaheimu obsadil v olympijském dvojboji sedmé místo v nejtěžší váhové kategorii nad 105 kilogramu. Sedmý byl rovněž v nadhozu, v trhu skončil desátý. Vzepřel ve dvojboji 422 kg - v trhu 185 kg a v nadhozu 237 kg. Člen Sokola Karolinka tak zaostal za svými národními rekordy ve dvojboji (435 kg) a nadhozu (245 kg), které vytvořil o měsíc dříve na mistrovství republiky.

Orság navázal na loňské vítězství v anketě. Také za rok může patřit mezi kandidáty na zisk tohoto ocenění, protože na začátku dubna získal na mistrovství Evropy dvě stříbra.

Mezi sportovci od 19 do 23 let potřetí za sebou zvítězil šermíř Alexander Choupenitch. Třiadvacetiletý fleretista se loni stal mistrem Evropy do 23 let a byl sedmý mezi dospělými v evropské konkurenci. Nechal díky tomu za sebou účastníka MS ve sportovní gymnastice Davida Jessena. Kategorii do 18 let ovládla dorostenecká mistryně světa v běhu na 400 metrů Barbora Malíková.

Nejlepším kolektivem se díky druhému místu v nejvyšší domácí soutěži staly basketbalistky Sokola Hradec Králové. Bylo také oceněno devět trenérů České obce sokolské, kteří vedli nejúspěšnější jednotlivce i kolektivy. V individuálních sportech dospělých tak cenu získal Orságův trenér Pavel Ivanič a kouč kladivářky Šafránkové Dušan Král.