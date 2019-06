Zápas, co může napovědět o postupu. Češky vyzvou Švédky

České basketbalistky v pátek čeká druhé vystoupení na mistrovství Evropy. Ve 12 hodin SELČ nastoupí v Rize proti Švédsku a pokud by prohrály, musely by v neděli porazit Černou Horu, aby mohly pomýšlet na postup ze skupiny.

Češky sice vstoupily do turnaje porážkou 61:74 s Francií, ale výkon týmu, kterému na turnaji chybí hned několik klíčových hráček, je před zápasem se Švédskem povzbudil. Proti stříbrným medailistkám z posledních tří šampionátů totiž basketbalistky dlouho vedly a favorit skóre otočil až v závěru.

"Můžeme mít sebevědomí. Zahráli jsme velmi dobrý zápas s dobrým soupeřem," řekl trenér Štefan Svitek. "Po zápase jsme si řekly, že to je škoda, ale někdo musí vyhrát a někdo prohrát. Nemáme se za co stydět a určitě na tom jde stavět," přidala kapitánka Romana Hejdová.

Švédsko proti Černé Hoře ztratilo náskok 23:8 z první čtvrtiny, ale nakonec si došlo pro bezproblémové vítězství 67:51. Úspěch podpořila ziskem 21 bodů bývalá hráčka USK Praha Amanda Zahuiová. Čtyři body přidala další někdejší hráčka pražského celku nebo Brna Frida Eldebrinková.

"Švédky zahrály velmi vydařený zápas proti Černé Hoře. Jejich opory se dostaly do herní pohody, takže to pro nás bude náročné," uvedl Svitek. "Bude to hodně tvrdé, ale myslím, že budeme mít navrch. Je to stěžejní utkání pro postup ze skupiny," přidala Kateřina Elhotová.

Do čtvrtfinále ME projde pouze nejlepší tým skupiny, celky na druhém a třetím místě čeká osmifinále.