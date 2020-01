Zdráhala: Nesmíme dostávat tolik gólů

Podle kapitána Ondřeje Zdráhaly čeští házenkáři v úvodním utkání evropského šampionátu proti domácímu Rakousku nepředvedli úplně špatný výkon, ale ani neodehráli zápas na hranici možností. Nejlepší střelec minulého Eura po porážce 29:32 neskládá zbraně a věří, že v dalších dvou duelech základní skupiny ve Vídni reprezentanti porazí Severní Makedonii a Ukrajinu a postoupí.

Češi prohráli úvodní utkání Eura stejně jako předloni, kdy vysoko podlehli Španělsku, ale pak dokráčeli až k šestému místu. "Zápas nebyl z naší strany úplně špatný, stoprocentně byl lepší než náš první zápas před dvěma roky. Ale myslím, že jsme nehráli na hranici svých možností, to, co jsme říkali. Myslím, že dokážeme hrát ještě lépe. Rakušané hráli daleko víc v klidu," řekl novinářům Zdráhala.

"Předloni to bylo trochu jiné, protože tam postupovaly tři mančafty. A byli jsme ve skupině, kde bylo Španělsko. Teď jsme potřebovali proti Rakousku vyhrát, já osobně jsem chtěl jít se dvěma body ze skupiny dál. Ale pořád nic není ztracené, musíme se z toho oklepat a musíme další dva zápasy vyhrát," doplnil nejlepší střelec minulého Eura.

Klíčové podle něj bylo, že Rakušané nastříleli příliš mnoho gólů. "Je pravda, že 29 branek je z hlediska útoku OK. Ale 32 gólů nesmíme dostat. Myslím, že je potřeba soupeře dostávat někde kolem 25 branek, abychom měli šanci vyhrát," prohlásil Zdráhala.

Litoval, že jeho tým nevytěžil více z poločasového vedení 14:13. "Určitě nás trochu zaskočili v začátku druhé půle. My jsme nedali nějaké šance a oni potom z rychlých protiútoků dávali jednoduché góly, což určitě sráží na zem. Ale i když v házené prohráváte 15 minut před koncem o dva góly, tak se nic neděje. Je pravda, že je držel Bilyk takovými jednoduchými góly. Motali se v útoku a pak dali gól. Ale to není omluva," řekl Zdráhala.

Na hřiště se dostal až okolo 20. minuty a nakonec si připsal pět branek. "Kluci prakticky celou kvalifikaci odehráli takhle. Byli sehraní a trenéři věřili tomuhle uskupení. Takže to takhle na začátku postavili. Já byl připravený tam jít a pomoci týmu," konstatoval šestatřicetiletý hráč.

Nechtěl se vymlouvat na některé sporné verdikty islandských rozhodčích. "Nemůžu to hodnotit hned po zápase. Určitě tam nějaké sporné momenty byly, ale v házené to bohužel je tak, že prakticky každé písknutí do píšťalky můžete zhodnotit dvěma způsoby. Rozhodčí to zhodnotili takto a já věřím, že to dělali s tím nejlepším úmyslem," uvedl Zdráhala.

V neděli nastoupí reprezentanti proti Severní Makedonii. "Už nemůžeme prohrát, to je jednoznačné. Postupují pouze dva nejlepší. Takže musíme vyhrát dva zápasy a co největším rozdílem, aby Rakousko někde ztratilo a šli jsme třeba dál s dvěma body. Věřím, že kluci, obzvlášť ti mladší, ze sebe setřásli nervozitu a další zápas bude v našem podání úplně jiný," dodal Zdráhala.