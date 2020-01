Zdráhala si nebral servítky. Kritizoval energii a přístup spoluhráčů

Podle kapitána Ondřeje Zdráhaly podali čeští házenkáři v druhém utkání čtvrtfinálové skupiny na mistrovství Evropy proti Bělorusku nejhorší výkon na turnaji. Porážku 25:28 připisoval tomu, že týmu chyběly větší touha po vítězství i energie, s níž předloni na minulém šampionátu vybojoval nečekané šesté místo.

"Tohle není cesta, jak chceme hrát. Tohle nebyl obrázek našeho mančaftu. Nevím, co se stalo, proč tomu tak bylo. Takhle prostě na mistrovství Evropy nemůžeme hrát. Nerad bych se tady úplně rozohnil a říkal vše, co mám na srdci. Musíme si to rázně rozebrat," řekl novinářům Zdráhala.

"Nebyla tam ta energie, která nás zdobí a díky které jsme vyhráli i těžší zápasy, než je s Běloruskem. Tohle mě mrzí, že jsme tam nedokázali přenést. Že nepřeneseme třeba herní kvalitu, to se stane. Ale ta energie, která tam kromě prvního zápasu byla před dvěma lety na Euru, tam musí být a ta tam v sobotu nebyla. To je to, co potřebujeme k tomu, abychom byli úspěšní," dodal nejlepší střelec minulého šampionátu.

Reprezentanti s Běloruskem prakticky celý zápas ztráceli, přesto měli několikrát šanci skóre otočit. "I s tím, jak jsme hráli, tam bylo pár šancí, kdy jsme mohli jít do vedení. Bohužel jsme to nedali a to nás stálo výsledek. V takovém zápase, kde ne úplně vše vychází, je třeba dávat aspoň stoprocentní šance. Pak bychom šanci na vítězství měli," podotkl Zdráhala.

"Neříkám, že do toho všichni nedali v daný moment vše. Ale pokud bychom prohráli a viděl jsem, že soupeř byl lepší jako třeba Španělsko, tak to tolik nebolí. Chtěli jsme dva body a nezdálo se mi, že všichni k tomu přistoupili tak, abychom je získali. Celý zápas byl takový, že z nás úplně nebyla cítit větší touha po vítězství," dodal Zdráhala.

Se sedmi brankami byl nejlepším střelcem a hráčem utkání. "To není moc útěcha. Radši bych cenu vyměnil a dal ji někomu z Bělorusů, jen abychom získali dva body," řekl.

Reprezentanti mají po dvou zápasech čtvrtfinálové skupiny na kontě nula bodů a před sebou utkání s Chorvatskem a Německem. Na šampionátu ve Vídni vedle duelu s Běloruskem podlehli ještě Španělům a Rakušanům a porazili Severní Makedonii s Ukrajinou.

"Samozřejmě ta nula straší, ale je to jen sport. Na tomhle mistrovství jsme ztratili už čtyři body. Španělsko neberu, to byl příjemný bonus. Ztratili jsme s Rakušany, kde jsme ale odehráli dobrý zápas. A ztratili jsme s Běloruskem, kde z naší strany nebyl zápas dobrý," uvedl.

"Máme před sebou Chorvaty a Němce. Chorvati každý turnaj chtějí do finále, mají tu opravdu vynikající mančaft. Německo má klasicky výbornou obranu, taky velice dobří hráči. Věřím, že trenéři zápas rázně rozeberou. Pokusíme se vyhrát jako každý zápas," dodala šestatřicetiletá spojka.

Zápasy na Euru jsou podle něj pro méně zkušené hráče obrovskou školou. "Když si srovnáte mančafty, které postoupily, v jakých klubech jejich hráči hrají, tak my možná máme takové hráče tři čtyři. Oni je mají na každém postu. Když budeme týmovostí bojovat a podaří se se nám porážet silné mančafty, všimnou si toho dobré kluby a naši hráči tam budou odcházet. To je to, co nám chybí. Pak to hráči mohou prodat na mistrovství," řekl.