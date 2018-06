Znechucený Kreuziger: Stáj Elkov? Zasloužili by si pár facek

Hodně rozezlený a znechucený byl cyklista Roman Kreuziger po nedělním závodě s hromadným startem na mistrovství republiky, který uspořádala jeho žena Michaela. Dopálila ho taktika silné české stáje Elkov Author. A to natolik, že ztratil chuť bojovat o jakékoliv čelní umístění a ze závodu odstoupil.

"Jelo se mi dobře, atmosféra byla výborná. Dokud jsme si pomáhali se Zdeňkem Štybarem, bylo to fajn, než potom odjela ta skupina, kdy už jsem to nechtěl sjíždět. Ale to, jak Elkov závodí... Když to řeknu slušně, zasloužili by dostat pár facek od pár lidí, protože takhle si nezaslouží vůbec fungovat v cyklistice," řekl Kreuziger novinářům.

"Jestli si myslí, že budou mít ve 30 lidech deset svých lidí, nebude tahat žádný z nich a pak budou nastupovat, tak to není způsob závodění. Mají velmi kvalitní úroveň, ale mentálně nejsou vůbec vyspělí na to, aby si určili svého lídra a na toho závodili. Tohle byl od nich vážně vrchol," vysvětlil Kreuziger důvody svého rozladění.

Nezastíral, že byl rozčilený ještě více než v minulých letech, kdy Elkov Author také sázel na početní převahu. "Určitě. Absolutní znechucení z dnešního dne z toho, co závodníci Elkov předváděli. Ale co jsem slyšel, je to v českém pelotonu standard, tak nemělo asi ani cenu si to vyříkávat," přemítal Kreuziger. "Někomu to může připadat nefér, ale tak to v cyklistice chodí," reagoval mistr republiky Josef Černý.

"Bohužel, mají početní převahu. To jsme věděli. Ale převahu mohou mít, to není problém, jenže taky by mohli tahat a ne se tam jen vozit. My jsme chtěli zkusit se Štybym odjet jako skupina, aby to bylo menší a mohli bychom to víc kontrolovat, ale Elkov tom zůstal ve velké převaze - seděli tam v háku," doplnil dvaatřicetiletý Kreuziger, který působí v profi pelotonu od roku 2006.

Ocenil, jakým způsobem si podmanil společný závod pro určení českého i slovenského mistra Peter Sagan, ačkoliv Elkov Author svým únikem nijak neohrožoval. "Přesně na tyhle týmy jako Elkov ale platí někdo, kdo je super silný jako právě Peťo Sagan," uvedl Kreuziger, jehož nyní čeká od závodění více než měsíční pauza.