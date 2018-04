Pod Ještědem se bude hrát o Evropu, dojde i na úsměvný souboj.

Přestože už je v Liberci tři roky, teprve v neděli si brankář Václav Hladký poprvé zachytá podještědské derby. A v něm dojde na úsměvný gólmanský souboj s jabloneckým protějškem, který má příjmení opačného významu - Vlastimilem Hrubým. Oba dva navíc spojuje i dřívější působení ve Zbrojovce Brno.

"Ten náš souboj vnímá samozřejmě každý. Je to asi patnáctá kapitola, protože už jsme proti sobě chytali opravdu hodněkrát, i když v tomhle derby to bude poprvé. Vás všechny okolo to baví, ale pro mě to, že proti mě chytá Vlasta, prakticky nic neznamená," řekl novinářům Hladký.

V liberecké kabině na účet jeho případného souboje s Hrubým vtipkovali spoluhráči už v minulosti. "Už jsme říkali minule před derby, že kdyby chytal Venca, tak by to bylo zajímavé. Je to paradox. Třeba si po zápase vymění dresy a bude to ještě zajímavější," smál se liberecký kapitán Vladimír Coufal.

"Je pravda, že dresy jsme si ještě nevyměnili. Uvidím, jak ten zápas dopadne. Já si nerad měním dres, když utkání nevyjde podle představ. Když vyhrajeme, třeba si je vyměníme," reagoval sedmadvacetiletý Hladký.

S třiatřicetiletým Hrubým se kdysi krátce potkali v Brně. "Jsme oba z Brna, vyrůstali jsme v Brně. Já jsem přišel do Zbrojovky jako mladý junák do juniorky a on tam byl už jako starší harcovník. Potkali jsme se jen na pár trénincích, on pak odcházel do Znojma," zavzpomínal Hladký.

"Věděli jsme o sobě, ale v jednom týmu jsme spolu nikdy nepůsobili, spíš potom jako soupeři. Je to shoda okolností, že jsme se oba dostali někam do severních Čech. Ten zápas není o nás, ale je to samozřejmě příjemné, že dva kluci někde z jihu Moravy se utkají tady v derby v severních Čechách," uvedl s úsměvem Hrubý.

V lepším postavení půjde do derby Hladký a jeho Liberec, který má na pátém místě tabulky o bod více než šestý Jablonec. "Bude to určitě vyhrocené jako každé derby, je to takové zpestření. Jsem rád, že jsme postoupili do finále poháru, chceme uspět v obou soutěžích, když se nám jaro zatím tak povedlo. Doufám, že jim oplatíme podzimní porážku (1:4)," přál si jablonecký Hrubý.