Průšvih kvůli dopingu. Tenistka Hlaváčková nestihla tiskovku

Na kurtu se stále umí skvěle ohánět raketou, chtěla si už ale vyzkoušet i něco jiného. Její tenisová kariéra ji přesto dohnala. Andrea Sestini Hlaváčková měla původně v plánu zcela novou práci. Chtěla totiž odmoderovat tiskovou konferenci kajakáře Josefa Dostála. Pak ale nastal problém. Specialistku na debla totiž přepadli dopingoví komisaři. A česká hráčka dorazila na akci pěkně pozdě.

Její kamarád Josef Dostál se rozhodl uspořádat tiskovou konferenci a ona měla vedle něj být další hvězdou. Hvězdou, která jeho akci odmoderuje. Tenistce Andree Hlaváčkové ale moc nepřálo štěstí. Zapomněla si upravit program a v době, kdy měla být na pódiu, musela absolvovat dopingovou kontrolu. První snahy o nový pracovní zápřah vedle tenisu jí tak nevyšly.

"Zapomněla jsem uzpůsobit hodiny mého dopingového programu. Nějak jsem vypustila tuhle schůzku, proto jsem se zdržela. Vždycky hodinu z jednoho dne jsme k dispozici na nějaké adrese. Já udělala tu chybu, že jsem si to zapsala moc pozdě," řekla k situaci česká hráčka pro isport.cz.

"Byla jsem v kontaktu s Janem Koukalem, manažerem Josefa Dostála. Říkala jsem, že nebudu na zkoušku, pak se to přehouplo na přípravu, pak na brífink. Neustále se to oddalovalo, až to dopadlo tak, že se čekalo jenom na mě. Byla jsem v rozpacích, protože to byla moje první soukromá pracovní akce," mrzelo Sestini Hlaváčkovou.

Další problém byl v tom, že kontrola neprobíhala tak rychle, jak by si tenisová dáma představovala. "Potíž byla v tom, že mi to nejde úplně rychle na záchodě," smála se nakonec. Josef Dostál i jeho manažer situaci naštěstí pochopili a nic jí nevytýkali. Tiskovku navíc alespoň na pár okamžiků stihla.

"Pepa to naštěstí pochopil. A myslím, že byl nakonec rád, že jsem přiběhla. Podle mě jsem se dopocovala ještě tak 10 minut po skončení tiskovky. Opravdu jsem to měla tak tak," přiznala.

I přestože zažila z tiskovky jen málo, hodně se jí líbila. "Bylo to hrozně fajn. Pepu znám, je hrozně milej kluk a moc mu fandím. Věděla jsem dopředu, jak velké cíle si do budoucna vytyčil. Jsem ráda, že jsem se dozvěděla ještě víc, bylo to pro mě inspirativní," uzavřela tenistka, kterou v nejbližší době čekají boje na French Open.