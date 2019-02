Řepka podle návrhu na potrestání opět neplatil alimenty

Bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Řepka čelí u Městského soudu v Brně dalšímu návrhu na potrestání, a to kvůli opětovnému zanedbání výživného. Své bývalé manželce Vlaďce Erbové podle státního zástupce dluží za necelý rok 2018 na alimentech minimálně 175.000 Kč. Řepku soud v minulosti za neplacení alimentů potrestal veřejně prospěšnými pracemi. Tento trest nebyl jediný, soud v Praze také bývalého fotbalistu zatím nepravomocně poslal na 15 měsíců do vězení za zpronevěru.

Řepka se k dnes započatému hlavnímu líčení nedostavil, poslal omluvu a žádost o odročení. Předseda senátu mu částečně vyhověl, státní zástupce ale přednesl návrh na potrestání. "Pan Řepka je viněn opětně ze zanedbání povinné výživy, kterého se měl dopustit od prosince 2017 do listopadu 2018. Věc dosud nebyla skončena, neboť nebyly zajištěny procesní podmínky pro to, aby mohly být provedeny veškeré důkazy, které jsou nezbytné k prokázání viny," shrnul pro novináře po odročení hlavního líčení státní zástupce Pavel Klimeš. Soud nemá souhlas obžalovaného se čtením listinných důkazů.

Soudce také přečetl vyjádření Řepky, ve kterém podal vysvětlení. Podle Řepky se s exmanželkou dohodl na placení částky 15.000 korun měsíčně, ale nebylo mu to soudem uloženo jako povinnost. Podle něj se s bývalou manželkou také dohodl, že syna může vídat, kdy bude chtít, ale ona toto nedodržuje.

Městský soud v Brně Řepku už loni za zanedbání výživy potrestal, a to 180 hodinami veřejných prací. Kromě toho jej nedávno Obvodní soud pro Prahu 6 dosud nepravomocným souhrnným rozsudkem poslal do vězení na 15 měsíců za zpronevěru a za internetové útoky na bývalou manželku, tedy za poškození cizích práv. Podle státního zástupce rozhodnutí soudu pro Prahu 6 není s řešenou věcí u soudu v Brně v souběhu a v případě uznání viny by Řepkovi měl brněnský soud uložit samostatný trest.

Bývalý obránce Ostravy, Sparty, West Hamu a Fiorentiny dostal v letech 2015 a 2016 dvakrát podmíněný trest za řízení v opilosti. Za poškození exmanželky formou smyšlených erotických inzerátů dostal fotbalista původně souhrnný nepodmíněný trest půl roku vězení, odvolací senát Krajského soudu v Brně mu jej však zmírnil rovněž na obecně prospěšné práce. Musel totiž přihlédnout k tomu, že Řepka v mezičase první uložené práce vykonal. Soud v Brně bude pokračovat 5. března.