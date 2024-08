Rohan nečekaně bojoval o olympijskou medaili v kayakcrossu, skončil čtvrtý

Vodní slalomář Lukáš Rohan na olympijských hrách v Paříži překvapil čtvrtým místem v kayakcrossu. Devětadvacetiletý český reprezentant nečekaně postoupil do bojů o medaile, na zisk stříbra z minulých her v Tokiu ve své hlavní disciplíně kanoi ale nakonec nenavázal. I tak se postaral o nejlepší výsledek české vodácké výpravy, která poprvé od návratu vodního slalomu do programu her v roce 1992 nezískala medaili.

"Nikdy by mě nenapadlo, že to po kayakcrossu řeknu, ale jsem trošku zklamaný, protože medaile byla vlastně strašně blízko. Přitom zcela objektivně hrozně daleko, jelikož ti kluci byli lepší," řekl českým novinářům Rohan. "Byli lepší i v předešlých jízdách, ale svými chybami mi dali šanci, kterou jsem využil. Jsem rád, že během tří jízd jsem neudělal žádnou zásadní chybu, projel jsem všechny brány. Protože se to pořád učím," uvedl.

Prvním olympijským vítězem v nové disciplíně se stal Finn Butcher z Nového Zélandu. Stříbro vybojoval hlavní favorit a trojnásobný mistr světa Brit Joseph Clarke a bronz Noah Hegge z Německa. Mezi ženami se z výhry radovala Australanka Noemie Foxová, která tak navázala na dvě pařížská zlata slavné sestry Jessiky.

Rohan na olympiádě obsadil šesté místo mezi kanoisty, do kayakcrossu nastoupil bez ambicí na výraznější výsledek. V neděli ale postoupil do čtvrtfinále a dařilo se mu i dnes.

Do semifinále se posunul až dodatečně, když mu pomohla penalizace původně nejrychlejšího Francouze Titouana Castrycka. V semifinále poté i přes nevydařený start dojel druhý, když využil zaváhání Francouze Borise Neveua a Švýcara Martina Dougouda. Ve finále už se Rohan do bojů o přední příčky zapojit nedokázal a skončil čtvrtý.

"Konečně mi ve finále vyšel start, bojoval jsem s nimi až do první brány o nějakou pozici. Dostal jsem jednou pádlem do obličeje, ale bojoval jsem. Rval jsem se o to. Kdybych byl o trošku zkušenější, asi bych tam dokázal dostat i to pádlo a trošku ho přibrzdit, dostat se před něj. Což se bohužel nepovedlo. Možná jsem pak blbě vyhodnotil první protivodu. Kdybych jel do té pravé, možná bych se do souboje dostal. Přišla mi lepší varianta jet do levé, bohužel se mi úplně nepovedla, jak byla rozhoupaná. Pak už to bylo trošku hotový. Musel jsem čekat na chybu, která tentokrát nepřišla," prohlásil Rohan.

Do čtvrtfinále, mezi šestnáct nejlepších, postoupil i Jiří Prskavec. Olympijský vítěz z Tokia na kajaku dojel třetí. O šanci na postup do semifinále jej připravilo zaváhání na poslední brance. Prskavec projel cílem čtvrtý. Původně nejrychlejší Španěl Manuel Ochoa ale v závěru chyboval a po trestu klesl za českého reprezentanta.

"Najížděl jsem do první protivody na třetím místě těsně za Joem (Clarkem). Pak jsme jeli do poslední protivodky a tam jsem věděl, že nahoře to byl docela řežba a může se ta stát cokoliv. Někdo mohl neprojet bránu," uvedl Prskavec.

"Chtěl jsem to urychlit, abych to trefil. Rozjel jsem se do plných, jak to Joe otočil a brána byla rozhoupaná, tak jsem ji prostě nedokázal chytit tak, abych si ji odhodil. Tohle jsem trénoval opravdu asi dvakrát v životě, že jsme si to rozhoupali a nešlo mi to ani v tréninku. Otočil jsem tam ty kolečka dvě a dojel na čtvrtém místě. Nakonec to bylo třetí a strašně těsně od postupu," dodal Prskavec.