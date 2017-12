Rusko proti celému světu. Jak ovlivní dopingová kauza olympiádu?

Pozitivní doping a ruský sportovec je rovnice, která k sobě bohužel pasuje stále víc. Přibývá případů, kdy dochází ke zpětnému odhalení nepovolených látek v krvi závodníků. Mezi největší dopingové kauzy v dějinách sportu patří ta z minulé zimní olympiády v Soči. Kvůli nelegální manipulaci se vzorky bylo zpětně vyloučeno více než třicet ruských sportovců a medaile se odebírají dál. Vše je o to horší, že mělo jít o státem řízené krytí nepovolených látek. "Podváděli jsme" zaznělo přesně před rokem z Ruska a byly dokonce slyšet hlasy, podle kterých měl v celé kauze prsty i prezident Vladimir Putin.

Diskvalifikace ruských biatlonistek Jany Romanovové a Olgy Viluchinové mohla přinést radost českého kvarteta, které před čtyřmi lety startovalo v Soči. Rusky doběhly druhé, na české závodnice zbyla nepopulární bramborová medaile korunovaná obrovským zklamáním. Jenže čtyři roky po závodu je všechno jinak. Zpětné prověřování vzorků nedopadlo pro duo ruských závodnic dobře a byly společně s celou štafetou vyloučeny. Pro partu kolem Koukalové, kterým tak spadly do klína bronzové medaile, jde však o hořkosladké vítězství. "Ty emoce po dojetí nám nikdo nenahradí," vyjádřila se jedna ze členek štafety Eva Puskarčíková.

Mezi zpětně potrestanými jsou kromě biatlonistek například lyžařky Julia Čekalevová a Anastasia Docenková, medailisté Maxim Vylegžanin a Alexander Legkov, skeletonista Sergej Čudinov a členové zlatého čtyřbobu Dmitrij Truněnkov a Alexej Něgodalj. Všichni mají doživotní zákaz účasti na olympijských hrách v jakékoliv funkci.

Po odhalení skandálu se hovořilo o plošném potrestání všech ruských sportovců a jejich zákazu startu na následující olympiádě v Pchjongčchangu. Zatímco někteří sportovci v čele s biatlonistkou Gabrielou Koukalovou tomuto řešení tleskají, ruský vicepremiér Vitalij Mutko stejně jako mnozí sportovci i veřejnost hází vinu zpět na samotný Mezinárodní olympijský výbor (MOV) i Světovou antidopingovou agenturu (WADA).

Bývalý ministr sportu tvrdí, že je bez viny, jelikož obě organizace zanedbaly své povinnosti. Mutko žehrá nad tím, že už má celý svět automaticky vštípenou všeobjímající vinu Rusů, tudíž se ani neptá, co dělalo před čtyřmi lety dvaadvacet komisařů organizace WADA. "Co tam dělali? Spali?" vyjádřil se Mutko koncem listopadu.

Ke zlomu v celé kauze pak došlo 5. prosince, kdy byl s konečnou platností ruským sportovcům zakázán start na olympijských hrách v jihokorejském městě. Zatímco ruští sportovci se bouří a s verdiktem nesouhlasí, veřejnost i sportovci jiných národností rozhodnutí většinou kvitují. Výjimku získají ti sportovci, kteří prokážou dlouhodobé testování mimo ruský antidopingový program. Ti budou moci startovat, nicméně pod neutrální vlajkou. A v případě vítězství si hymnu své země neposlechnou, což může být pro hrdé Rusy důvod pro neúčast.

Kvůli dopingu byli často doživotně diskvalifikováni sportovci, ale vždy šlo o jednotlivce. Rusko si v tomto případě může připsat jedno nemilé prvenství, celá země nese kolektivní vinu a je vyloučena poprvé v historii olympijských her. Pokud se tak v minulosti stalo, bylo to z politických důvodů.

Sara Eranniová, Justin Gatlin, Erich Froome jsou jen hrstkou z mnoha případů, ve kterých padlo obvinění z požití nepovolených látek. Sport je bohužel dopingem napadený skrz na skrz a díky rozmanitějším výmluvám i stále novým metodám je nesmírně těžké provinilce odhalit. Jak tomu bylo v případě ruských sportovců není snadné zjistit ani po letech a současný způsob potrestání je podle sportovního ředitele českého olympijského výboru Martina Doktora pouze řešením z nouze.

"Ukazuje to akorát na obrovskou krizi. Jestli to ale byl jediný možný způsob, jak umožnit prokazatelně čistým sportovcům z Ruska start na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu, pak se k tomu asi sáhnout muselo," řekl Doktor. Smůlu má i sám Mutko, který byl taktéž vyloučen z příštích i všech následujících olympijských her v jakékoliv funkci.

Jestli a jakou bude mít plošné potrestání ruských sportovců dohru, je zatím ve hvězdách.