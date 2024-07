Seemanová chtěla osobní rekord, ale i bez něj byla pyšná na roční cestu k OH

Česká plavkyně Barbora Seemanová byla po finále kraulařské dvoustovky na jednu stranu zklamaná, že se jí nepodařilo překonat osobní rekord, ale na druhou pyšná, jakou cestu za poslední rok přípravy na olympijské hry v Paříži ušla. Uvedla to v rozhovoru s českými novináři. Dvojnásobná mistryně Evropy na této trati s časem 1:55,47 o 35 setin sekundy zaostala za svým českým rekordem a obhájila šesté místo z Tokia.

"Když se podívám na minulé léto, kdy jsem ve Fukuoce jela asi 1:57 a dala jsem tam vlastně celý svůj život... A teď tady finálová účast, tak to určitě beru s úsměvem. Ta cesta, kterou jsem si ušla a pořád jdu, je hodně ojedinělá a hodně náročná v mnoha směrech. A jsem vlastně hrozně pyšná na sebe i na trenéra (Luku Gabrila) a celý náš tým, co jsme dokázali. Hrabala jsem se pomalu z takové hodně velké propasti a vlastně být na další olympiádě tam, kde jsem končila před třemi lety, je dobrý sportovní point a teď už doufám, že pojedu jenom nahoru," řekla Seemanová.

Před svou nejsilnější disciplínou se dobře vyspala. "Samozřejmě člověk je nervózní. Je to závod, je to sport, ale spala jsem dobře. Na dnešek asi jedenáct hodin. Docela jsem to po tom včerejším semifinále potřebovala. Cítila jsem se mnohem líp než na semifinále. I ten závod byl úplně jiný a jsem ráda, že jsem to dokázala takhle vystupňovat," prohlásila.

Ve finálové osmičce byla jednou evropskou zástupkyní. "Myslím si, že to teď úplně nevnímám. Tím, že se v Evropě nějak pohybuju na těch předních příčkách, tak s tím už do toho člověk šel. Ale jsem ráda, že jsem to takhle obhájila a že držím tu evropskou konkurenci v popředí světa," konstatovala Seemanová.

Byla ráda za podporu, kterou měla v hledišti. "Měla jsem tady rodinu, mám tady nějaký kamarády a známé. Plus jsem slyšela, že mě lidi z olympijského týmu přišli podpořit, což bylo strašně hezké. A ještě jim za to veřejně děkuju, protože nestíhám úplně je potkávat a odpovídat. Nevnímala jsem to úplně před startem, to se soustředím, ale tak nějak v průběhu dne a celkově tu podporu vnímám, takže je to samozřejmě hezké. A člověk, když slyší svoje jméno, tak je to určitě s úsměvem," dodala Seemanová.

Už v úterý ji čeká popoledni rozplavba na kraulařské stovce a v pátek dvoustovka polohovka. "Je to pro mě hodně vedlejší trať. Vůbec nevím, co tam budu dělat a co od sebe očekávat. Půjdu s kůží na trh a uvidíme, co z toho bude. Mám tam čas, který, co se týče světové konkurence, není konkurenceschopný, ale je to fajn, Jako doplňkovou disciplínu to určitě hodnotím pozitivně," uvedla a dnes se odmění jen dobru večeří. "Teď je důležité jít spát, ráno brzo vstávám. Na odměňování bude čas potom," dodala Seemanová.