Serena Williamsová popáté vyhrála anketu AP

Serena Williamsová byla popáté vyhlášena nejlepší sportovkyní roku podle tiskové agentury AP. Hlasující američtí novináři ocenili především její návrat do tenisové špičky po loňském těžkém porodu a následných čtyřech operacích. Ve Wimbledonu i na dalším grandslamovém turnaji US Open se probojovala do finále.

Williamsová, která poprvé anketu AP vyhrála před 16 lety, se přiblížila k šestinásobné vítězce Babe Zahariasové. Ta mezi lety 1932 až 1954 jednou triumfovala jako atletka a posléze pětkrát jako golfistka.

Druhá v anketě skončila gymnastka Simone Bilesová, za ní se umístily basketbalistka Arike Ogunbowaleová, snowboardistka Chloe Kimová a plavkyně Katie Ledecká, která zvítězila před rokem.