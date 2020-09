Silniční běh z Běchovic do Prahy se navzdory koronaviru uskuteční

Na tradiční trati z Běchovic do Prahy se bude v neděli navzdory koronaviru bojovat o české tituly v silničním běhu na 10 kilometrů. Na mistrovský závod se chystá prakticky celá domácí špička. Pokud nenastane nic nepředpokládaného a 124. ročník se uskuteční, stanou se populární Běhovice nejdéle nepřetržitě trvajícím běžeckým závodem na světě. Maraton v Bostonu, který měl tento primát dosud, byl letos kvůli pandemii koronaviru zrušen.

Na start mužského závodu se postaví trojice elitních domácích běžců Vít Pavlišta, Jakub Zemaník a Jiří Homoláč, která si rozdělila posledních pět titulů. Největším favoritem je obhájce Pavlišta, který si minulý týden v Ústí nad Labem zlepšil osobní rekord v půlmaratonu na 1:04:48.

Z letoška už má tituly na dráhové desítce a v půlmaratonu. "Cítím se dobře a forma jde nahoru, tak by to nemuselo být zlé. V dobrém běžeckém rozpoložení by mi ten náročný běchovický profil neměl vadit. Mladým klukům to ale letos běhá dobře, takže obhajoba titulu bude složitá. Ale to je samozřejmě můj cíl," uvedl v tiskové zprávě svazu.

Dvojnásobným mistrem z let 2015 a 2017 je Zemaník, který byl při půlmaratonskému debutu v Ústí druhý z Čechů. "Teď se mi běhá dobře. Z půlmaratonu mě trochu bolely nohy, ale do neděle v pohodě zregeneruji," řekl. Jiný dvojnásobný šampion Homoláč letos není v ideální formě, přesto může zabojovat o šestou medaili z mistrovství republiky.

Očekávaný souboj žen

Mezi ženami se očekává boj o titul mezi pětinásobnou dráhovou šampionkou Moirou Stewartovou a triatlonistkou Vendulou Frintovou. Stewartová byla v Běchovicích naposledy v roce 2014, kdy vyhrála juniorský titul. Silniční formu ukázala při půlmaratonské premiéře v Bratislavě, kde se časem 1:12:48 zařadila na páté místo českých historických tabulek. "Na závod se moc těším, protože jsem ho běžela jen jednou v juniorkách a poté už mi to nikdy nevyšlo, což mě vždy mrzelo. Startovní listina vypadá nabitě, tak doufám, že se s holkama popereme o rychlé časy," řekla.

Frintová loni vypálila rybník specialistkám a získala mistrovský titul. Letos skončila druhá na půlmaratonském šampionátu, kde nestačila jen na účastnici maratonu na MS v Dauhá Marcelu Joglovou.

Po půlmaratonu v Ústí pokračuje v závodění bronzová medailistka z maratonu na ME 2018 Eva Vrabcová Nývltová, která koncem dubna porodila dceru Adélku. Trojnásobná šampionka je držitelkou nejrychlejšího českého času na této trati 33:27, ale zhruba pět měsíců po porodu ještě není v takové formě. V Ústí ale porazila například bronzovou medailistku z loňských Běchovic Terezu Hrochovou.

Mistrovský závod odstartuje z Běchovic v 11:15. Čtvrt hodiny před tím se vydají na trať veteráni nad 60 let, po české elitě budou následovat rekreační běžci. I Běchovic se dotknou aktuální vládní opatření proti šíření koronaviru. Pořadatelé to vyřešili zavedením dvoumetrových rozestupů ve startovním koridoru, kde vyznačí pro běžce body, na nichž musejí stát. Před vyběhnutím také bude povinné zakrytí dýchacích cest.