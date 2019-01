Skvělý úspěch. Čeští biatlonisté skončili ve štafetě čtvrtí

Českým biatlonistům se stejně jako jejich kolegyním nedělní štafeta v německém Oberhofu vydařila. Navzdory trestnému kolu Michala Krčmáře skončili čtvrtí a zaznamenali ve Světovém poháru nejlepší výsledek od závodu v Oslu v únoru 2015. Dominovali Rusové, kteří zvítězili s více než minutovým náskokem před Francouzi. České kvarteto Ondřej Moravec, Krčmář, Jakub Štvrtecký a Tomáš Krupčík ztratilo 17,4 sekundy na třetí Rakušany.

Štafetu výborně rozjel Moravec. Jen jednou dobíjel a na rozdíl od sprintu a stíhacího závodu neztrácel ani v běhu. "Měli jsme super lyže, musím poděkovat servisu. I po taktické stránce jsem to udělal dobře, nikam jsem se nehnal v těch dvou kolech. Věděl jsem, že na té stojce se to rozhoduje. Trošku mě mrzí ta jedna rána, ani nevím, kam šla. V posledním kole jsem měl ještě dost sil, tak super," popsal svůj úsek České televizi.

Krčmářovi předal ve vedoucí čtyřčlenné skupině společně s Rusy, Němci a Francouzi. Krčmář vleže jednou dobíjel a ztratil na čelo 11 sekund, stále se ale pohyboval na medailové třetí příčce. Jenže po stojce musel na trestné kolo.

"Pokazil jsem to. Vůbec nevím, co se tam stalo, protože mi nepřišly podmínky zas tak hrozné. Omlouvám se klukům a hodně mě to mrzí," prohlásil. Vzhledem k tomu, že chybovali i jeho konkurenti, klesl jen na čtvrté místo. Jeho ztráta však narostla bezmála na minutu.

Junior Štvrtecký ve sprintu trefil jen dva z deseti terčů, ale štafetu podržel. Dobíjel jednou vleže a dvakrát vestoje a díky výbornému běhu hlavně v závěrečném kole předal netradičnímu finišmanovi Krupčíkovi jako pátý.

Krupčík se mohl opřít o dobrou střelbu, pokaždé sestřelil pět terčů na šest ran. Ze závěrečné položky odjel čtvrtý, ale pár sekund za ním byli Ital Dominik Windisch, Nor Henrik L'Abee-Lund a Švéd Sebastian Samuelsson. Ani tato silná trojice ale v posledním kole Krupčíka nedostihla a Češi skončili těsně pod stupni vítězů.

Ruští biatlonisté se díky výborné střelbě odpoutali ve druhé polovině druhého úseku od zbytku pole a výrazný náskok udrželi až do cíle. Zklamáním skončila štafeta pro domácí Němce, kteří byli po dvou trestných kolech osmí.

Další štafety se pojedou hned příští týden v Ruhpoldingu.