Stále si zvykáme, řekla Čechová po úvodní výhře basketbalistek v Mexiku

Díky 15 bodům a devíti doskokům prožila dvacetiletá Emma Čechová nejvydařenější zápas v basketbalové reprezentaci. Pivotka brněnských Žabin přispěla k úspěšnému vstupu do předkvalifikace mistrovství světa, kterou svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové zahájily pondělní výhrou nad Mali 84:63. Stále si zvyká na vysokou nadmořskou výšku v Mexiku, řekla po utkání na webu České basketbalové federace.

"Před zápasem jsem se necítila úplně nejlépe, ale nakonec to nebylo tak špatné. Přišlo mi, že jsem musela překonat nějakou fázi a pak jsem se cítila dobře. Jinak ale mám těžší nohy, rychleji se zadýchávám, takže je to rozdíl," uvedla Čechová, která byla druhou nejlepší českou střelkyní po další pivotce Julii Reisingerové, autorce 21 bodů.

"Byl to mnohem lepší zápas než v (páteční) přípravě proti Mexiku, ale pořád musíme zlepšit nějaké věci. Snad to přijde s tím, že odehrajeme další zápasy. Stále si zvykáme," řekla Čechová po utkání ve výšce přes 2200 metrů nad mořem.

České hráčky získaly proti Mali ve druhé čtvrtině až dvacetibodový náskok. V poslední části soupeřky snížily na rozdíl osmi bodů, ale koncovka patřila výběru trenérky Ptáčkové.

"Počítaly jsme s tím, že to bude dost tvrdý zápas. Mali hraje hodně riskantní obranu a snaží se vypichovat míče, takže jsme chtěly mít co nejméně ztrát. To se nepodařilo, ale zase jsme zvládly dobře doskakování. Využily jsme výškovou převahu," konstatovala Čechová.

Český tým předvedl 25 ztrát. "To je hrozné číslo," uvedl asistent trenérky Ptáčkové Petr Treml. "Ale stejné číslo v kolonce asistencí ukazuje, jak jsme si půjčovali míč v útoku alespoň ve druhé čtvrtině, kdy jsme se dostali do toho dvacetibodového vedení. Pozitiv je víc, i když budeme ukazovat hráčkám negativa, abychom se poučili," řekl Treml.

Reprezentantky si podle něj zápas zbytečně zkomplikovaly ve chvíli, kdy výrazně vedly. "Musíme zlepšit ustrašenost. Když jsme měli zápas pod kontrolou, tak jsme se dostávali zbytečně do řešení dlouhých útoků a trochu jsme zastavili útočný potenciál, který chceme využívat, a to v přechodové fázi. To nás trochu mrzí. Ale když vedete o tolik, tak trochu zpomalíte a pak to bylo trochu nebezpečné. I v těžkých momentech hráčky trefovaly důležité střely, to nás udrželo nad dvoucifernou hranicí," uvedl Treml.

V úterý od 1:30 SELČ se české basketbalistky střetnou s Jižní Koreou, která na úvod překvapivě podlehla Venezuele. "Čeká nás ještě těžší utkání, než jsme si mysleli. Korea už musí vyhrát a bude těžké se na ni připravovat, protože to není o systémech, ale o střelkyních a velkém pohybu bez míče," řekl Treml.

Venezuela měla být nejslabším týmem skupiny A. "Ale ukázala velkou kvalitu. Korejky převedly svůj typický výkon. Všechny hráčky neustále v pohybu, výborné střelkyně za tři body. Možná na ně dolehlo, že přiletěly před třemi dny a na některých hráčkách byla vidět velká únava. Přestože pořád běhaly rychle, umí běhat ještě rychleji," prohlásil.