Svoboda zamířil z farmy v zámoří do Tappary Tampere

Český hokejový brankář Miroslav Svoboda bude po předčasném konci angažmá na farmě v Nashvillu působit v celku úřadujícího finského vicemistra Tappara Tampere. Třiadvacetiletý odchovanec Vsetína se podle oficiálních stránek klubu dohodl na smlouvě do konce sezony.

"Řešilo se to asi měsíc a půl, nejdřív jsme museli vyjednat ukončení kontraktu s Nashvillem, což nebylo snadné. Variant pak bylo víc, poté se ale objevila nabídka z Tappary Tampere, která Míru zaujala," řekl serveru hokej.cz Vladimír Vůjtek mladší ze společnosti Eurohockey Services, která Svobodu zastupuje.

Tappara má na soupisce na pozicích gólmanů také jednadvacetiletého Christiana Heljanka a o 19 let staršího Niklase Bäckströma. "Zástupci Tappary chtěli kvalitního brankáře, Míra v Tampere dokončí sezonu. Dobře ví, že musí zabojovat a potvrdit kvality. Šanci určitě dostane," podotkl Vůjtek.

Svoboda podepsal s Nashvillem loni v dubnu dvouletou dvoucestnou smlouvu a vydal se do zámoří z Plzně. Nastupoval na druhé farmě Predators v ECHL a odchytal 14 zápasů s průměrem 3,14 obdržené branky na zápas a s úspěšností zákroků 91 procenta. Přestože o patro výš v Milwaukee v AHL šanci nedostal, dočkal se jednou v sezoně pozvánky do prvního týmu Nashvillu.

Svoboda byl při zranění jedničky Pekky Rinneho narychlo povolán z ECHL před duelem Nashvillu hraném 20. října v Edmontonu, kde při výhře 3:0 sledoval z lavičky počínání Juuseho Sarose. Potom putoval zpět do Atlanty.

"Míra tam loni odcházel s cílem poprat se o NHL, měl být třetím brankářem organizace s tím, že bude jedničkou na farmě. Ovšem situace se vyvinula trošku jinak. Klub poslal Svobodu do East Coast Hockey League, Míra chytal za Atlantu a neviděl perspektivu, že by se to mohlo změnit," uvedl Vůjtek.

Svobodu draftoval před čtyřmi lety Edmonton na 208. pozici, za mořem ale do této sezony nechytal. Od sezony 2012/13 byl hráčem Třince, místo extraligy však působil převážně v první lize. Předloni pomohl Jihlavě k postupu do extraligy. V minulé sezoně v Plzni vychytal v 47 zápasech základní části 33 vítězství, což bylo suverénně nejvíce ze všech extraligových gólmanů.

V průměru inkasoval 2,1 branky na utkání při úspěšnosti zákroků 92,57 procenta. Pětkrát udržel čisté konto. Ve vyřazovacích bojích zasáhl Svoboda do deseti zápasů, dostal v průměru 2,25 gólu na utkání, úspěšnost měl 91,02 procenta a dvakrát vychytal nulu. Na kontě má i jeden start v české reprezentaci.

"Chtěl se někam posunout, ale v Nashvillu se to nedařilo. Míra nebyl spokojený, v Atlantě neměl ani trenéra brankářů. Bylo to něco jiného, než co mu vyhovovalo dřív, když spolupracoval s Petrem Jarošem nebo Rudolfem Pejcharem," dodal Vůjtek.