Americký teenager šokuje Wimbledon. Neví, co s penězi

Před začátkem nejslavnějšího tenisového turnaje ji znali jen opravdoví fanoušci. Teď si jméno patnáctileté Cori Gauffové zapamatovává celý svět. Důvod. Mladá Američanka teenagerovského věku si proklestila cestu do osmifinále Wimbledonu a to už absolvovala i kvalifikaci. Letošní senzace z All England Clubu zažívá premiérů snů, nicméně jak s nečekaným úspěchem naloží, neví ani ona sama.

Ještě před startem kvalifikace ji patřilo až 313. místo na žebříčku, teď si díky životnímu úspěchu Gauffová polepší do elitní dvoustovky a to nemusí být ještě konečná. Mladou Američanku čeká světová sedmička a grandslamová vítězka Simona Halepová z Rumunska. Doposud nejtěžší výzva, kterou patnáctiletá tenistka ve Wimbledonu bude absolvovat.

Gauffová přepisuje jeden rekord za druhým. V patnácti letech se stala nejmladší hráčkou, která se kvalifikovala do hlavní soutěže, teď navíc i tou, která se dostala do druhého kola prestižního grandslamu od roku 1991. Ve třetím kole se Američanka vypořádala i s prvním těžkým okamžikem na turnaji, když musela odvracet mečboly proti Slovince Hercogovou. Napjatou situaci zvládla a nakonec postoupila.

Mladá Američanka může v patnácti letech absolvovat pouze deset turnajů na profesionálním okruhu. Už teď je jasné, že udělala dobře, neboť si za týden vydělala třikrát víc než za celou dosavadní kariéru, i když je stále na samotném začátku. Doposud měla na kontě 60 000 liber, jenom za účast v osmifinále si vydělala dalších 176 tisíc liber.

Sama Gauffová však ani neví, co s tolika vydělanými penězi udělá. "Nemůžu řídit, takže auto si nekoupím," prozradila trpce mladá Američanka, která si bude muset počkat na šestnácté narozeniny, až ji bude povoleno ve Spojených státech získat řidičský průkaz. Osmifinalistka si tak našla jinou náhradu. "Asi si půjdu koupit nějaké mikiny a oblečení na sebe," poznamenala na tiskové konferenci.

Teď si chce užít v Londýně volný víkend, protože osmifinále se hraje ve Wimbledonu až v pondělí. Po sobotní várce osmi duelů třetího kola bude totiž následovat volná neděle, kdy se v All England Clubu nehraje ani jeden zápas, což je další z tradici tohoto nejslavnějšího tenisového turnaje na světě.