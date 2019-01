Berdych, Kvitová a Vondroušová lehce postoupili, dvě Češky končí

Muži: Dvouhra - 1. kolo: Berdych (ČR) - Edmund (13-Brit.) 6:3, 6:0, 7:5, Nadal (2-Šp.) - Duckworth (Austr.) 6:4, 6:3, 7:5, Federer (3-Švýc.) - Istomin (Uzb.) 6:3, 6:4, 6:4, Anderson (5-JAR) - Mannarino (Fr.) 6:3, 5:7, 6:2, 6:1, Čilič (6-Chorv.) - Tomic (Austr.) 6:2, 6:4, 7:6 (7:3), Opelka (USA) - Isner (9-USA) 7:6 (7:4), 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), Chačanov (10-Rus.) - Gojowczyk (Něm.) 3:6, 6:3, 6:4, 6:3, Tsitsipas (14-Řec.) - Berrettini (It.) 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (7:4), Schwartzman (18-Arg.) - Molleker (Něm.) 6:1, 6:3, 4:6, 6:0, Basilašvili (19-Gruz.) - Eubanks (USA) 6:4, 4:6, 7:6 (8:6), 6:3, Dimitrov (20-Bulh.) - Tipsarevič (Srb.) 4:6, 6:3, 6:1, 6:4, Bautista (22-Šp.) - Murray (Brit.) 6:4, 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:2, Verdasco (26-Šp.) - Kečmanovič (Srb.) 7:6 (7:5), 6:3, 6:3, De Minaur (27-Austr.) - P. Sousa (Portug.) 6:4, 7:5, 6:4, Monfils (30-Fr.) - Džumhur (Bosna) 6:0, 6:4, 6:0, Seppi (It.) - Johnson (31-USA) 6:4, 4:6, 6:4, 6:3, Fabbiano (It.) - Kubler (Austr.) 6:4, 7:6 (7:1), 2:6, 6:3, Haase (Niz.) - García-López (Šp.) 7:5, 6:4, 7:5, Albot (Mold.) - Mmoh (USA) 3:6, 6:3, 6:4, 6:2, Tiafoe (USA) - Gunneswaran (Indie) 7:6 (9:7), 6:3, 6:3, Cuevas (Urug.) - Lajovič (Srb.) 6:4, 7:5, 6:1, Travaglia (It.) - Andreozzi Arg.) 6:7 (3:7), 6:2, 6:3, 6:2, Evans (Brit.) - Ito (Jap.) 7:5, 6:1, 7:6 (10:8), Kudla (USA) - Polmans (Austr.) 5:7, 1:6, 6:2, 6:3, 6:2, Troicki (Srb.) - Carballés (Šp.) 6:1, 1:6, 2:6, 6:1, 6:4, McDonald (USA) - Rubljov (Rus.) 6:4, 6:4, 2:6, 6:4, Thompson (Austr.) - F. López (Šp.) 6:1, 7:6 (7:0), 6:3, Laaksonen (Švýc.) - Bašič (Bosna) 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, Ebden (Austr.) - Struff (Něm.) 1:6, 6:4, 6:3, 6:4, Fritz (USA) - Norrie (Brit.) 6:3, 7:6 (8:6), 6:2, Millman (Austr.) - Delbonis (Arg.) 6:3, 3:6, 7:6 (7:3), 6:2, Nišioka (Jap.) - Sandgren (USA) 6:4, 7:6 (7:5), 4:6, 6:4. Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Kvitová (8-ČR) - Rybáriková (SR) 6:3, 6:2, Vondroušová (ČR) - Rodinová (Rus.) 6:3, 6:2, Putincevová (Kaz.) - Strýcová (32-ČR) 6:4, 7:6 (7:1), Bencicová (Švýc.) - Siniaková (ČR) 6:4, 2:6, 6:3, Kerberová (2-Něm.) - Hercogová (Slovin.) 6:2, 6:2, Wozniacká (3-Dán.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:3, 6:4, Stephensová (5-USA) - Townsendová (USA) 6:4, 6:2, Bertensová (9-Niz.) - Riskeová (USA) 6:3, 6:3, Sabalenková (11-Běl.) - Kalinská (Rus.) 6:1, 6:4, Collinsová (USA) - Görgesová (14-Něm.) 2:6, 7:6 (7:5), 6:4, Bartyová (15-Austr.) - Kumkhumová (Thaj.) 6:2, 6:2, Garciaová (19-Fr.) - Ponchetová (Fr.) 6:2, 6:3, Kontaveitová (20-Est.) - Sorribesová (Šp.) 6:3, 6:2, Sakkariová (Řec.) - Ostapenková (22-Lot.) 6:1, 3:6, 6:2, Curenková (24-Ukr.) - Alexandrovová (Rus.) 6:4, 7:6 (7:4), Vekičová (29-Chorv.) - Mladenovicová (Fr.) 6:2, 6:4, Šarapovová (30-Rus.) - Dartová (Brit.) 6:0, 6:0, Martičová (31-Chorv.) - Watsonová (Brit.) 6:1, 6:2, Wang Ja-fan (Čína) - Perezová (Austr.) 6:4, 6:0, Pavljučenkovová (Rus.) - Puigová (Portor.) 6:4, 6:3, Sharmaová - Honová (obě Austr.) 7:5, 4:6, 6:1, Birrellová (Austr.) - Badosaová (Šp.) 6:4, 6:2, Hivesová (Austr.) - Matteková-Sandsová (USA) 6:1, 6:2, Babosová (Maď.) - Džabúrová (Tun.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), Boulterová (Brit.) - Makarovová (Rus.) 6:0, 4:6, 7:6 (10:6), Haddadová Maríaová (Braz.) - Peraová (USA) 6:3, 5:7, 6:4, Petersonová (Švéd.) - Cirsteaová (Rum.) 6:4, 6:1, Vickeryová (USA) - Bonaventurová (Belg.) 2:6, 6:4, 6:4, Anisimová (USA) - Niculescuová (Rum.) 7:6 (7:3), 6:4, Larssonová (Švéd.) - Lapková (Běl.) 7:6 (7:5), 3:0 skreč, Beguová (Rum.) - Petkovicová (Něm.) 6:7, 4:3 skreč, Sasnovičová (Běl.) - Flipkensová (Belg.) 6:1, 6:1.