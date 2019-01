Berdych ukázal, že umí. Zázraky už ale nečekejme

Čtvrté kolo na úvodním grandslamu vybojoval Tomáš Berdych. Neobhájil tak loňské čtvrtfinále z Australian Open a v žebříčku ztratí oproti loňsku 180 bodů. Propadne se tedy. Výprask od Španěla Rafaela Nadala se může zdát jako krutý, ale je zapotřebí vzít v potaz, že se český tenista před tím léčil půl roku s bolavými zády. Fanoušky sice namlsal skvělými výkony v úvodních zápasech. Ve 33 letech bude ale návrat mezi elitu hodně těžký, proto je osmifinále v Melbourne solidním výsledkem.

Sedm měsíců nemohl pořádně hrát ani sáhnout na raketu. Bolavá záda ho vyřadila na dlouhou dobu ze hry. Následoval propad žebříčkem a Berdych vypadl z elitní společnosti až hluboko do první stovky na začátek osmé desítky. Že bude mít složitý návrat na kurty, se vědělo. Počítal s tím i on sám. Start do sezony měl ale nad očekávání dobrý.

V katarském Dauhá startoval na divokou kartu a hned se všem připomenul, že se s ním bude muset počítat. Finále v úvodním turnaji sezony to jasně dokazuje. Vyškrábat se směrem vzhůru ale bude mnohem složitější, než si všichni čeští tenisoví fanoušci myslí. Dohánět rozjetou špičku, k tomu mladé dravce, bude stát Berdycha mnoho sil. Leden však jasně ukázal, že na to má.

Výprask od Nadala v osmifinále, kdy 33letý rodák z Valašského Meziříčí uhrál pouze jediný game, se může zdát jako krutý. Ukazovat, že Berdych už na nejlepší nemá, opak je ale pravdou. Na top desítku to už sice velmi pravděpodobně nebude, na zbytek však klidně ano. Cestou mezi šestnáct nejlepších totiž porazil jak světovou osmnáctku, tak i třináctku. Na návrat mezi širší světovou špičku může tedy český tenista klidně pomýšlet.

Ať si každý říká, co chce. Faktem je, že i přes půlroční výpadek zůstává Tomáš Berdych českým tenistou. Vzhledem k tomu, že od Roland Garros neobhajuje žádné body, tak ve druhé polovině sezony může stoupat ještě výš, než je na aktuální 57. pozice. Může se inspirovat německým tenistou Tommym Haasem, který na sklonku své kariéry chytil "druhou mízu" a rovněž se mu ještě dlouho dařilo trápit ty nejlepší.

Osmifinále na Australian Open se tedy může jevit v současné chvíli jako maximum. Berdychův vzkaz soupeřům je však jasný: Vrátil jsem se a musí se se mnou počítat. Je téměř jisté, že se český tenista zřejmě vytouženého grandslamového vítězství nedočká. Turnajový vavřín na některém z menších podniků ale získat může. Síly na to ještě má. V Dauhá mu chyběl poslední krok.

Udělat jej může klidně hned v únoru v Marseille, kde má jistotu, že si zahraje hlavní část místo odhlášeného Brita Andyho Murrayho. Proto od něj nečekejme zázraky hned po jeho návratu na kurty. Že na elitu má, už dokázal. Teď je potřeba vytrvat. Pokud bude hrát tak jako v lednu, dočká se jistě turnajového vítězství. I když času už mu moc nezbývá.