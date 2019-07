Blýská se na lepší časy? Becker by měl splatit dluhy do půl roku

Trojnásobný wimbledonský vítěz Boris Becker by mohl být do šesti měsíců bez dluhů. Uvedl to insolvenční správce jednapadesátiletého bývalého tenisty Mark Ford při prezentaci online aukce památečních předmětů z Němcovy úspěšné kariéry.

"Velmi doufám, že tato insolvence bude v příštích šesti až devíti měsících uzavřena," řekl agentuře DPA Ford. Na Beckera vyhlásil bankrot soud v Londýně v roce 2017 kvůli nesplacené půjčce ve výši 3,5 milionu eur (90,2 milionu korun) od soukromé banky Arbuthnot Latham & Co z roku 2015. Do insolvenčního řízení se následně přihlásil i Beckerův bývalý obchodní partner s pohledávkou 36,5 milionu eur (asi 941 milionů korun).

Alespoň část dluhů by mohla umořit internetová aukce více než osmdesáti předmětů z Beckerovy tenisové kariéry, mezi nimiž jsou trofeje, hodinky, ale například i ponožky. Aukce potrvá do čtvrtka a dnes se celková nabízená částka pohybovala kolem 145.000 eur (3,7 milionu korun).

Největší zájem dosud vyvolala trofej za vítězství na US Open 1989, kde Becker porazil ve finále Ivana Lendla. Nabídka za tento pohár se vyšplhala na částku 17.560 eur (448.000 korun).