Boduje i bez rakety. Sexy Plíšková se odhalila pro pánský časopis

Karolína Plíšková boduje nejen na kurtech. Česká tenistka zdobí titulní stránku březnového čísla pánského časopisu Esquire, pro který nafotila sérii odvážných snímků. Aktuální světová pětka nabídla magazínu i exkluzivní rozhovor i o jiných tématech, než jen těch tenisových.

Rodačka z Loun se pořádně odvázala, na zveřejněných fotografiích toho fanoušci vidí podstatně víc, než na kurtech. Přesto snímky, které vznikly po spolupráci Plíškové s fotografem Ivy Morwenem nepostrádají eleganci, šestadvacetileté hráčce to na nich velmi sluší. Prozatímních reakce jsou zatím především pozitivní, elitní tenistka přirozeně potěšila především mužskou část svého publika.

"Obecně nemám ráda namyšlené frajírky. Takový ty týpky, co si myslí, že můžou vše. Nelíbí se mi arogantní a buranské chování. To si v dnešní době někteří velmi často pletou se sebevědomím," odpověděla Plíšková na otázku, co se jí nelíbí na mužích. Sama tenistka už několik let žije s moderátorem Michalem Hrdličkou, za kterého se v loňském roce provdala.

Co se tenisu týče, Plíškové se ve spolupráci s Australankou Rennae Stubbsovou daří. Na zisk grandslamu sice stále čeká, nicméně na tenisový trůn už usedla a dlouhodobě se drží mezi absolutní tenisovou špičkou. Letos na sebe na kurtu nejvíc upozornila na Australian Open v zápase pro Sereně Williamsové, když otočila prohraný zápas proti jedné z nejlepších hráček všech dob.

Plíšková se aktuálně nachází na páté pozici tenisového žebříčku a z pohledu tuzemského fanouška je skvělé říci, že není českou jedničkou. Tou je Petra Kvitová, která drží třetí pozici. Společně s ostatními s tenisového světa teď obě hráčky čeká šňůra zámořských turnajů v Indian Wells a v Miami.