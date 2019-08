Bouzková: Serena je můj vzor. Techniku bekhendu mám od ní

Marie Bouzková je senzací tenisového turnaje v Torontu a další Češkou, která míří do světové špičky. Včetně kvalifikace vyhrála během týdne šest zápasů a neztratila ani set, přestože jí stály v cestě tři vítězky grandslamových turnajů. Odměnou jí bude v noci na neděli zápas proti Sereně Williamsové, které se už jako dítě chtěla vyrovnat.

Rodačce z Prahy byl rok, když mladší z amerických sester vyhrála v roce 1999 poprvé US Open. "Serena byla můj vzor, když jsem vyrůstala. Způsob, jakým hraju, moje technika, hlavně bekhend jsou trochu podobné. Těším se na zápas s ní," řekla novinářům v Torontu. Trochu nesměle jako by ještě nevěřila, že za pár hodin bude sama stát na kurtu proti hrající tenisové legendě.

V devíti letech ji otec vzal do Ameriky a přihlásil do slavné akademie Nicka Bollettieriho, jíž prošla i Serena. Později se s talentovanou dcerou vydal jinou cestou, ale v Americe Bouzková zůstala, studuje obchodní administrativu na univerzitě v Indianě a hlavně hraje tenis. Otci s jejím tréninkem pomáhá španělský kouč Cristian Requeni.

Jejím prvním úspěchem byla výhra v juniorském turnaji US Open v roce 2014. Pak následovalo dvanáct vítězství na turnajích nižší kategorie a letos postup do druhého kola ve Wimbledonu. Ten ji posunul na dohled první světové stovky a v Torontu prolétla až na 53. místo. Nezastavily ji ani tři hráčky, které už vědí, jak chutná triumf v grandslamovém turnaji - Američanka Sloane Stephensová, Jelena Ostapenková z Lotyšska a Rumunka Simona Halepová.

"S každým zápasem mi tady roste sebevědomí a to je klíč k úspěchu. S Halepovou to byl asi vůbec nejlepší set, jaký jsem kdy sehrála," řekla po vítězství nad Rumunkou, která po prvním setu odstoupila kvůli bolesti levé achillovky. "Dokázala jsem ubránit spoustu míčů a zároveň sama byla agresivní. Stále víc si to užívám a už si zvykám na to hrát na centr kurtu," pochvalovala si nečekanou změnu.