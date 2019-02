Bude z ní taneční hvězda? Hlaváčková se po konci s tenisem baví

Každého sportovce čeká moment, kdy jeho kariéra skončí a začne pro něj zcela nový život. Ne vždy bývá rozhodování, co bude dál, jednoduché. Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková, jež s tenisem sekla teprve nedávno, neboť očekává holčičku, ale zřejmě ví, co od života chce. Na svých sociálních sítích tančí a září spokojeností.

Vítězka French Open, US Open, Turnaje mistryň, finalistka Australian Open, Wimbledonu, nebo olympijských her - to je jen krátký výčet úspěchů dvaatřicetileté tenistky. Všechny posbírala ve čtyřhře a další už téměř jistě nepřibudou.

Andrea Sestini Hlaváčková očekává se svým italským manželem holčičku a život po kariéře si náležitě užívá. Mimo jiné začala chodit na hodiny tance k Marku Dědíkovi, který účinkoval v televizní show StarDance. "Snažím se, když mě můj manžel přišel zkontrolovat, ale stejně mě Marek uhnal," napsala na svůj facebook.

Hlaváčková byla vždy na sociálních sítích velice aktivní. Na jejím youtube kanále můžete pořád najít mnoho vlogů z jednotlivých turnajů. Koneckonců se od nich dost možná rodačka z Plzně odráží ke své nové profesi. Už nyní totiž pracuje jako reportérka a dříve se nechala slyšet, že by se ráda v této nové roli podívala i na olympiádu.