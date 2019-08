České tenistky dostaly divokou kartu na finálový turnaj Fed Cupu

Původní zpráva U švýcarského maestra jsou fanoušci na překonávání rekordů a zdolávání dalších výzev zvyklí. Občas to vypadá, že Fedex zkrátka nemá limity. Nejenže hraje tenis... více

Divoká karta

Patnáctiletá Gauffová si navzdory pravidlům zahraje na US Open

Americká tenisová naděje Cori Gauffová, jež na sebe upozornila postupem do osmifinále Wimbledonu, dostala divokou kartu do hlavní soutěže US Open. Teprve... více