Chtěla jsem s tenisem seknout do třiceti, překvapila Serena

Serena Williamsová si na vyrovnání rekordu Margaret Courtové, která vyhrála neskutečných čtyřiadvacet grandslamů, bude muset počkat. Před halou plnou amerických fanoušků ve finále US Open podlehla o dekádu mladší Biance Andreescuové a šlo o čtvrté prohrané domácí grandslamové finále v řadě. Američanka však prozradila, že se tomuto mezníku nemusela vůbec přiblížit.

Teprve devatenáctiletá kanadská hráčka s rumunskými kořeny, to je Bianca Andreescuová. Před turnajem by mladou raketu na výhru favorizoval málokdo, aktuální světová patnáctka si však s betony poradila ve velkém stylu. "Finále se Serenou bude legrace," smála se před dosud nejzásadnějším utkáním v kariéře nastupující hvězdy. Leckomu by se rozklepala kolena, Andreescuová hrála perfektně, bez bázně a hany.

O dvaadvacet grandlamů bohatší soupeřka tentokrát musela smeknout před mládím. Přesto si stále může mnout ruce, protože je ve svém věku schopná o generaci mladší rivalky porážet. "Hrát na takové úrovni s novou generací je famózní," pochválila svou hru zkušená tenistka.

Ta přitom před domácím publikem odehrála čtvrté grandslamové finále v řadě, počtvrté neuspěla. Dosáhnout na další kariérní milník a dorovnat tak slavnou Margaret Courtovou v počtech vyhraných grandslamů je cíl, ke kterému chybí poslední krok. To však Williamsovou netrápí.

"Myslela jsem, že určitě skončím před třicítkou. Brala bych to jako bláznivý vtip," vysvětlila osmatřicetiletá hráčka s tím, že si takto dlouhou kariéru nedokázala představit. Svoje slova následně objasnila.

"Hra se hodně změnila. Když jsem začínala, bylo hodně zápasů, ve kterých přišla snadná výhra. Až od čtvrtfinále to bývalo trochu složitější. V současnosti však neexistuje snadný zápas. Každá hraje naprosto skvěle. Každý si vede o mnoho lépe," vysekla tenistka svým soupeřkám poklonu.