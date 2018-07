Cítím se neuvěřitelně sexy, vtipkoval Federer před Wimbledonem

Už jen hodiny dělí tenisty a tenisty od startu 132. ročníku nejslavnější turnaje na světě. Úderem půl jedné odstartuje v Londýně třetí grandslam sezony na travnaté půdě ve Wimbledonu, kam dorazil evidentně v pohodě a v dobrém rozpoložení i osminásobný vítěz a obhájce titulu Švýcar Roger Federer. Na otázku, jak se cítí odpověděl stylově s nadhledem. Neuvěřitelně sexy.

Den před startem Wimbledonu se řada hráčů a hráček sešla na tiskové konferenci, kde se přibližně půl hodiny bavili s novináři. Nechyběly letošní vítězky grandslamů Dánka Caroline Wozniacká, Rumunka Simona Halepová či 36letý Švýcar Roger Federer, který sklízel pochvaly, že dorazil v saku. Krom toho zavtipkoval, když se ho i ve videu na oficiálním webu turnaje jeden žurnalista zeptal, jak se cítí, tak odpověděl s nadhledem, že neuvěřitelně sexy.

Wimbledon je velkolepý turnaj s věhlasnými tradicemi, mezi něž patří i ta, že obhájce titulu zahájí program na centrkurtu úderem třinácté hodiny londýnského času. Ačkoliv Federer tuto zkušenost zažil již osmkrát, tak i on na tiskové konferenci přiznal, že se jedná o okamžik, který ho nenechává klidným, avšak zároveň ji zbožňuje. "Je to velká věc, vždycky ve mně vyvolá nervozitu. Všichni vás sledují, ale upřímně, tohle miluju. Je to pozoruhodné," prohlásil 36letý Švýcar, který vstoupí do turnaje jako světová dvojka, ale vzhledem k výsledkům na trávě bude plnit roli nasazené jedničky.

Soupeřem Federera bude v prvním kole Wimbledonu Srb Dušan Lajovič. Centrkurt v All England Clubu zná Švýcar jako nikdo jiný. Na londýnské trávě odehrál Švýcar 91 zápasů a pouze jedenáctkrát odešel jako poražený. Co se týče zahajovacího zápasu, tak v tom vidí obhájce titulu jednoznačně svou výhodu. "Zkušenosti jsou na mé straně. Odehrál jsem tam hodně velkých bitev, ale první je zápas vždy nový a chvilku trvá, než si zvyknete," řekl Federer.

Švýcarský fenomén stejně jako v minulém roce vynechal kompletní antukovou část sezóny včetně Roland Garros. "Ty tři měsíce byly skvělé. Užíval jsem si s rodinou, udělal kondici a připravil se tenisově. Všechno klaplo výtečně," pochvaloval si Federer dlouhou pauzu. Na kurty se vrátil až na přípravných turnajích před Wimbledonem v německém Stuttgartu a Halle, kde jeden turnaj vyhrál a ve druhém se dostal do finále. "Odehrál jsem, co jsem potřeboval. Tento týden jsem si odpočinul a v tréninku šlo všechno dobře. Věřím si," dodal sebevědomě Švýcar.