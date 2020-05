Clijstersová chce i po koronavirové pauze pokračovat

Nucená pauza kvůli pandemii koronaviru nijak nepoznamenala odhodlání belgické tenistky Kim Clijstersové pokusit se o oživení kariéry. Šestatřicetiletá trojnásobná matka se vrátila na kurty v únoru, její comeback ale už po měsíci zastavilo přerušení sezony. V rozhovoru pro web tenisové Síně slávy, do níž patří od roku 2017, bývalá světová jednička potvrdila, že hodlá hrát dál.

"Mým úmyslem nebylo vrátit se jen na rok. Plán je pokračovat," řekla čtyřnásobná grandslamová šampionka. Více než na trénink se sice momentálně soustředí na domácí učení s dětmi, tenisová motivace jí ale nechybí. "Pokud se bude hrát US Open, chci být u toho. Bylo by skvělé, zase si zahrát na kurtu Arthura Ashe. Ale těšila bych se, i kdybych musela hrát na dvorci číslo 18," uvedla.

Clijstersová poprvé ukončila kariéru v roce 2007 a přivedla na svět první dítě. V roce 2009 se vrátila a sezonu korunovala svým druhým triumfem na US Open. Titul v New Yorku obhájila i v následující sezoně, rok 2011 pak zahájila vítězstvím na Australian Open. Po US Open 2012 se s tenisem znovu rozloučila.

Při letošním návratu na kurty se představila v Dubaji a v Monterrey, na obou turnajích prohrála hned své úvodní zápasy.