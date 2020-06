Davis Cup a Fed Cup se uskuteční až příští rok

Tenisové soutěže Fed Cup i Davis Cup vyvrcholí až v příštím roce. Ženy včetně českého týmu se měly o trofej utkat v dubnu v Budapešti, ale pandemie koronaviru plány překazila. S předstihem mezinárodní federace ITF odložila i listopadové finále mužského Davisova poháru, Češi a spol. budou bojovat o slavnou trofej až na podzim příštího roku.

Tenistky se letos měly vrátit ke skupinovému formátu Fed Cupu a Češky na závěrečný turnaj dostaly divokou kartu. Do Budapešti však pojedou až příští rok na jaře. Hrát se bude od 13. do 18. dubna v hale na antuce. Dvanáctka kvalifikovaných týmů i původní rozlosování platí, Češky jsou ve skupině D se Švýcarskem a Německem.

"Tajně jsem doufal, že by se finále mohlo v listopadu či prosinci odehrát, jako začátek nové sezony. Ale nedá se nic dělat, taková je celosvětová situace. Hlavně, aby se tenisová sezona rozeběhla, v roce 2021 ji nic nenarušilo a v dubnu se těším do Budapešti," řekl kapitán Petr Pála v tiskové zprávě.

V případě postupu by se české tenistky utkaly s nejlepším celkem skupiny B. V ní jsou loňské finalistky Australanky, Bělorusky a Belgičanky. ITF na finálovém turnaji rozdělí 18 milionů dolarů, z toho dvanáct mezi hráčky a šest mezi národní tenisové asociace.

Češky jsou nejúspěšnějším týmem poslední dekády, od roku 2011 získaly šest ze svých jedenácti trofejí. Pět zbývajících vybojovalo ještě Československo. Naposledy české tenistky vyhrály Fed Cup předloni.

Nové datum pro Davis Cup

Nový termín dostal i Davis Cup, a to od 22. listopadu 2021. "Do Madridu jsem se těšil, je to škoda. Když už začnou turnaje, počítal jsem s finálovým týdnem letos. Tím spíše, že i ve Španělsku se situace uklidnila. Ale nedá se nic dělat, takové je rozhodnutí. Jsem rád, že alespoň platí vybojovaný postup do finálové skupiny. A mladí hráči mají před sebou rok na sbírání zkušeností z velkých turnajů, které, jak pevně věřím, za rok a půl v Madridu prodají," řekl kapitán Jaroslav Navrátil, jehož svěřenci budou mít ve skupině C Francii a Velkou Británii.

Tenisovou sezonu pandemie nemoci covid-19 ochromila od března až do srpna, kdy by se měly konat první turnaje ATP a WTA Tour. Prestižní týmové soutěže už letos nebudou.

"Je to velká škoda. Škoda o to větší, že když jsem varoval, že nový model bude snadno zranitelný například exogenními šoky, nikdo to nechtěl slyšet. Navíc Piquého Davis Cup se stejně hrál s výjimkou utkání domácích téměř bez diváků, tak jeho přeložení moc nerozumím," komentoval rozhodnutí ITF prezident českého svazu Ivo Kaderka.

"Ale o to více si užijme nadcházející střetnutí národních daviscupových týmů Česka a Slovenska za týden. Alespoň máme náplast na smutek za rok bez kdysi tolik atraktivního a žádaného mezinárodního soupeření," dodal.