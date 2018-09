Český kolaps ve čtyřhře. Tenisté prohrávají s Maďary

Čeští tenisté prohrávají s Maďarskem v baráži Davisova poháru 1:2 na zápasy. Lukáš Rosol a Roman Jebavý v Budapešti ztratili vedení 2:0 na sety a páru Gábor Borsos, Peter Nagy podlehli 6:3, 6:4, 1:6, 2:6 a 4:6.

O obrat se svěřenci kapitána Jaroslava Navrátila na budapešťské antuce pokusí v nedělních dvouhrách. Nejdříve by mělo dojít na souboj jedniček Jiřího Veselého a Mátého Valkusze a poté duel uzavře utkání dvojek mezi Rosolem a Zsomborem Pirosem. Nominace se ale mohou změnit a otázkou je start Veselého.

Veselý totiž v pátek hrál poprvé po měsíční pauze zaviněné zraněným tříslem a nečekaně prohrál až se 419. hráčem světa Pirosem 6:3, 4:6, 6:4, 6:7 a 5:7. Rosol poté vyrovnal výhrou nad debutantem v soutěži Valkuszem 6:1, 6:2 a 6:4. Proto Navrátil nasadil do čtyřhry Rosola právě místo Veselého. Rosol s Jebavým spolu hráli na turnajích loni dvakrát začátkem roku a zpočátku se jim dařilo. Dvakrát vzali servis Nagymu a hodinu a devět minut měli utkání pod kontrolou.

Od třetí sady nastal zlom. Z rytmu vypadl Jebavý, dvakrát si prohrál podání, podruhé i kvůli dvěma dvojchybám, a Češi o třetí set přišli. Ve čtvrtém se Češi ještě zhoršili, servis ztratili Rosol i Jebavý, Maďaři vycítili šanci a vynutili si pátou sadu. Už za umělého osvětlení měli Rosol a Jebavý blízko brejku při podání Nagye, ale za stavu 3:2 čtyřikrát neuspěli. Vzápětí ztratil servis znovu Jebavý, který měl ke konci zápasu problém s lýtkem, a Češi se v závěru na obrat nezmohli.

"Nehráli jsme dobře ani ty první dva sety. Hodně foukalo, začaly být stíny na hřišti a nebylo to úplně čisté trefování míčků z obou stran," řekl Rosol. "Pak nás blbě brejkli na začátku třetího setu a celé se to sesunulo. Začali hrát líp, odvážněji, zlepšili se o iks procent," řekl třiatřicetiletý Rosol serverům iDNES a Tenisový svět.

"V konci jsme to měli stále ve svých rukách. První šance jsme měli my, ale byla chyba, že jsme je vrátili do zápasu," uvedl Jebavý. "Musím říct, že tehdy se hodně změnilo počasí, udělaly se stíny a začalo ještě víc foukat. Ale to bylo pro všechny stejné, prohráli jsme si servis. Jim narostla křídla a my šli dolů."

Jebavý prohrál v Davis Cupu i svoji druhou čtyřhru v kariéře. Rosol si zahrál daviscupovou čtyřhru počtvrté a podruhé prohrál. Mezi jeho nejznámější starty v deblu patří ty v páru s Tomášem Berdychem. Před pěti lety ve Švýcarsku zvítězili 24:22 v pátém setu a utkání trvalo sedm hodin a minutu, což je nejdelší zápas v historii DC. V případě porážky nebudou tenisté nasazeni při losu kvalifikačního kola příštího ročníku Davis Cupu a hrozil by jim silný soupeř.